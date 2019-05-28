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وزير الزراعة يبحث جهود دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإنتاج الغذائي

الثلاثاء 28 مايو 2019 05:57 م بتوقيت مسقط

وزير الزراعة يبحث جهود دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإنتاج الغذائي

 

مسقط - العمانية

التقى مَعالي الدُّكتور حَمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، بمكتبه بديوان عام الوزارة، عددًا من المسؤولين بالمؤسسات الحكومية والخاصة؛ لتعزيز القيمة المحلية المضافة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإنتاج الغذائي.

وتمَّ خلال اللقاء -الذي يأتي في إطار التعاون بين الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" مع الجهات ذات العلاقة- مُناقشة عدة جوانب مهمة لكيفية إيجاد إطارعام لعمل مؤسسي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي والسمكي، ومناقشة إمكانية إنشاء وحدة متخصصة للقيمة المحلية المضافة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقام المختصُّون من شركة تنمية نفط عمان بتقديم عرض مرئي عن تجربة الشركة بتعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز من خلال إستراتيجية (القيمة المحلية المضافة) التي تهدف لتعظيم الاستثمارات المحلية وزيادة المشتريات المحلية للسلع والخدمات وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في التوظيف والتدريب وتطوير المواهب المحلية، وزيادة المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية عن طريق برامج سنوية محددة بخطة زمنية للتنفيذ وقياس مؤشرات الأداء، وقد تطرق المختصون لإمكانية الاستفادة منها ونقل المعرفة لتطبيقها بقطاع الإنتاج الغذائي، والتي تتضمَّن أفضل الممارسات لتفعيل المبادرة وتأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة في القطاع الزراعي والسمكي.

وقام المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، بالتعريف ببعض المبادرات التي تُنفذها الشركة واقتراح تنفيذ برنامج متخصص في تعزيز القيمة المحلية المضافة. وقال إنَّ المختصين في صندوق الرفد وبنك التنمية العماني مُستعدون لتسهيل تمويل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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