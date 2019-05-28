"البلديات" تكثف جهود التفتيش الصحي والرقابة على الأغذية استعدادا لعيد الفطر

مسقط - الرؤية

أعلنت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه استعداداتها لعيد الفطر المبارك من خلال الوقوف على جاهزية المسالخ بمختلف ولايات السلطنة الواقعة ضمن نطاق إشرافها، والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد المذبوحات خلال أيام العيد، إلى جانب تكثيف الجهود في متابعة مختلف المنشآت الغذائية والمهنية ضمانًا لالتزامها بالاشتراطات الصحية اللازمة وتطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها.

وفي إطار حرص الوزارة على سلامة وجودة اللحوم فإنها تعزز من جهودها في المتابعة المستمرة لأداء المسالخ وسير العمل فيها، إلى جانب متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في محلات بيع اللحوم وذلك كأحد أهم إجراءات الرقابة الصحية التي تكفل صحة الإنسان، وتوفر هذه المسالخ البيئة الصحية المناسبة التي تسهم في توفير لحوم سليمة من خلال الكشف البيطري على المذبوحات بما يضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي، كما تضمن المسالخ الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتحمي البيئة ومصادر المياه من التلوث بمخلفات الذبح، إضافة إلى الحد من ظاهرة الذبح في الأماكن العامة وغير المخصصة.

ويأتي تكثيف المتابعة للمسالخ خلال أيام المناسبات امتدادًا لجهود الوزارة في توفير الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، ونظرًا لما تشهده هذه المسالخ من زيادة كبيرة في عدد المذبوحات خلال أيام العيد فإنّ الوزارة تقوم باتخاذ مختلف الإجراءات لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب حيث تم الاجتماع بالمختصين بالمديريات العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بالمحافظات والبلديات التابعة لها ومسؤولي الشركات المستأجرة للمسالخ بمختلف المحافظات للوقوف على أهم الاستعدادات.

وتقوم الوزارة ضمن خططها القيام بأعمال الصيانة اللازمة للمسالخ القائمة بشكل دوري والعمل على تطويرها، إلى جانب الاستمرار في إنشاء المسالخ الجديدة في مختلف الولايات، وقامت الوزارة بوضع خطة تطويرية شاملة للمسالخ بدأت عام 2018م تتضمن إنشاء 16 مسلخًا جديدًا في مختلف الولايات الواقعة ضمن نطاق إشراف الوزارة، حيث تم الانتهاء من إنشاء مسلخ بلدية ينقل بمحافظة الظاهرة وجاري العمل في إنشاء مسالخ أخرى في كلاِ من ولايات دماء والطائيين وهيماء ونخل، إلى جانب صيانة وتطوير 27 مسلخ قائم، وتشمل أبرز عناصر التطوير التي تضمنتها الخطة التطويرية للمسالخ توسعة مساحات صالات الذبح في بعض المسالخ نظرًا لصغر حجمها وتخصيص صالة انتظار للمرتادين وفصلها عن صالة الذبح بحاجز زجاجي تمكنهم من مشاهدة مذبوحاتهم بشكل مباشر.

وأكدت الوزارة تهيئة الحدائق والمتنزهات باعتبارها متنفسًا طبيعيًا ومكانًا مناسبًا للترفيه والاستمتاع وكذلك لاستقطابها أعدادًا كبيرة من الزوار فترة الأعياد والمناسبات، حيث تعمل الوزارة بشكل دائم على تطوير الحدائق والمتنزهات واضافة المرافق الأساسية لها وتركيب ألعاب للأطفال وغيرها، إلى جانب العمل على إنشاء الجديد منها بمختلف الولايات الواقعة تحت نطاق إشراف الوزارة وذلك وفق الخطط والإمكانيات المتاحة.