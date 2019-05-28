"الكشافة والمرشدات" تعلن خارطة البرامج لصيف 2019

مسقط - الرؤية

أعلنت المديرية العامة للكشافة والمرشدات بوزارة التربية والتعليم عن خارطة برامجها وأنشطتها الصيفية الداخلية والخارجية لعام 2019م، والتي تزخر بحزمة من المخيمات الكشفية واللقاءات التدريبية لقائدات المرشدات والمشاركات العربية والعالمية.

فعلى أرض المخيم الكشفي الدائم بسهل جبل آشور بمحافظة ظفار تنظم المديرية ثلاث أنشطة متنوعة بين مخيمات ولقاءات وبرامج تدريبية للكشافة والمرشدات والقادة والقائدات تقام خلال شهري يوليو وأغسطس وسبتمبر من صيف هذا العام وتستهدف أكثر من 700 كشاف وقائد وقائدة، وفي نفس الصيف تشارك المديرية العامة للكشافة والمرشدات في عدد من المؤتمرات والمنتديات الشبابية والمخيمات العربية والإقليمية والدولية.

من جهته، أكد الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي المدير العام للمديرية العامة للكشافة والمرشدات أهمية الأنشطة الكشفية والإرشادية الصيفية، وقال إنّ الأنشطة الصيفية تكتسب أهمية كبيرة وتعد المخيمات إحدى الطرق التربوية التي تعمل على تربية وتدريب الشباب بالمهارات والقدرات التي تساعدهم بإيجابية في بناء المجتمع وتنميته. وأوضح أنّ هذه الأنشطة تسهم في ربط الفتية والفتيات بالطبيعة ومعايشتهم حياة الخلاء، وتهيئتهم لخوض عدد من التجارب الحياتية.

وأضاف أنّ المديرية تسعى من خلال برامجها الصيفية الى إيجاد بيئة لاستثمار الطاقات الكامنة لدى الفتية بالطريقة الصحيحة، وشغل أوقات فراغهم وإيجاد بيئة تعلم تتيح للفتية والفتيات فرصا لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم الحياتية، من خلال برامج نوعية تشجع على مهارات الابتكار والإبداع، والإسهام الإيجابي في تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وتعظيم دور الشباب في الحفاظ على البيئة والحفاظ على مكتسبات الوطن، والعمل على توفير الفرص لتعلم مهارات القيادة والشورى واتخاذ القرار، تحت ظل المخيمات الوارفة وما تقدمه لهم من برامج متنوعة. وأوضح أنّ المديرية قامت بإنهاء كافة الترتيبات لتجهيز المخيم الكشفي الدائم بسهل جبل آشور من خلال تجهيز كافة المرافق والملاعب الرياضية وقاعات التدريب الخاصة بتنفيذ برامج المخيمات والندوات واللقاءات.