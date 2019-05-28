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تعاون بين "أوريدو" والبنك الوطني لتقديم حلول رقمية مبتكرة

الثلاثاء 28 مايو 2019 05:49 م بتوقيت مسقط

تعاون بين "أوريدو" والبنك الوطني لتقديم حلول رقمية مبتكرة

 

مسقط - الرؤية

وقعت Ooredoo مذكرة تفاهم مع البنك الوطني العُماني لتعزيز جسور التعاون المشترك بين قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي في السلطنة، وتزويد العملاء بحلول رقمية مبتكرة.

وقال إيان دنش، الرئيس التنفيذي لأوريدو: نواصل بذل جهودنا لإثراء وتمكين حياة عملائنا الرقمية. ويسعدنا العمل مع شركائنا في البنك الوطني العماني على منتج يوفر مجموعة من الخدمات المالية التي تتسم بالمرونة والأمان وذلك لتعزيز تجربتهم المصرفية. ونسعى جاهدين لترسيخ مكانتنا كرواد للبيانات بالسلطنة من خلال تقديم خدمات اتصالات متكاملة ومبتكرة وذات قيمة مضافة.

وقال السيد وصفي بن جمشيد آل سعيد، الرئيس التنفيذي بالوكالة في البنك الوطني العُماني: نسعى في البنك الوطني العُماني باستمرار إلى تقديم أحدث الحلول المصرفية لعملائنا بشكل مبتكر وبخدمة أسرع وأكثر أمانًا. ويُعد هذا التعاون واحداً من الأمثلة العديدة التي تترجم جهودنا المبذولة لتقديم منتجات مبتكرة تلبي توقعات عملائنا ومتطلباتهم المتغيرة. وسعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع Ooredoo  ونقدر جهودهم في تقديم حلول متميزة.

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