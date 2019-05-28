فرصة لاسترجاع 10% من النقود مع "بنك العز الائتمانية"

مسقط – الرؤية

أطلق بنك العز الإسلامي حملة بعنوان "استرجع 10% من نقودك على قيمة مشترياتك عند استخدامك البطاقة الإئتمانية من بنك العز الإسلامي" وذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تواصلا لسلسة عروضه الرمضانية التي يقدمها لعملائه كل عام.

ويمكن للعملاء الاستفادة من العرض من خلال استخدام البطاقة الإئتمانية للتسوق في المحلات والمتاجر المنتشرة في أرجاء السلطنة وخارج السلطنة، كما يشمل أيضا التسوق عبر الإنترنت. وإذا توجه الزبون حاملا بطاقة بنك العز الإسلامي الائتمانية إلى أحد محلات الهواتف النقالة لشراء هاتف جديد تبلغ قيمته 500 ريال عماني ودفع المبلغ من خلال البطاقة الإئتمانية فإن المبلغ الذي يسترجعه 50 ريالا، وإذا تسوق بمبلغ 1000 ريال عماني فإن المبلغ الذي يسترجعه على قيمة مشترياته 100 ريال عماني.

وقال اللواتي رئيس قسم القنوات الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية ببنك العز الإسلامي إن بطاقة بنك العز الإسلامي الائتمانية تتميز بالمرونة والسهولة الفائقة عند استخدامها في السوق وتوفر لك تسوقا سريعا وآمنا ومريحا، كما يمكن للعملاء التسوق عبر الإنترنت بكل أمان مع مزايا نظام الحماية ثلاثي الأبعاد 3D Secure، فمثلا بعض البطاقات لا يمكن من خلالها التسوق عبر الإنترنت نظرا لعدم توافر الحماية الأمنية الثلاثية الأبعاد. كما أن بعض البطاقات لا يمكن استمرار التسوق بها عبر الإنترنت والمتاجر الإلكترونية إلا لساعات محددة عن طريق التواصل مع مركز خدمة العملاء وإشعارهم برغبة التسوق على عكس بطاقة بنك العز الإسلامي الإئتمانية التي معها يشعر العميل بالرضا التام. ونحن في بنك العز الإسلامي نعتزّ بتقديمنا لكم مجموعة واسعة وفريدة من المزايا والمكافآت والتجارب الحصرية مع بطاقات البلاتينيوم والتيتانيوم الإئتمانية، فهي عالم صمم ليلبي جميع متطلباتك. وهناك العديد من المزايا التي تحملها البطاقات الإئتمانية التي من بينها سحب نقدي لغاية ٨٠٪ وحماية عند التسوق عبر الإنترنت والدخول في القاعات الخاصة في بعض المطارات المختارة وكذلك خصومات حصرية من ماستركارد.