"عمران" تنجز المرحلة الأولى من مشروع تجديد فندق "إنتركونتيننتال مسقط"

مسقط – الرؤية

استكملت الشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران)، الذراع التنفيذي لتطوير القطاع السياحي في السلطنة، أعمال المرحلة الأولى من مشروع تجديد فندق "إنتركونتيننتال مسقط" العريق، حيث تم إنجاز أعمال تجديد 80 غرفة فندقية لتعزيز مكانة الفندق إلى مستوى جديد من الفخامة.

ويهدف مشروع التجديد الذي تجريه "شركة عمران" بالتعاون مع "إنتركونتيننتال مسقط" إلى إجراء تحديث شامل للفندق - الذي يعد من المعالم الرئيسة في مسقط ومضى على إنشائه 40 عامًا- إضافة إلى تحقيق معايير جديدة من الرفاهية تتواكب وجودة المنشآت الفندقية من فئة خمس نجوم في السلطنة.

وقال بيتر واليكنوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمران: لطالما كان فندق إنتركونتيننتال مسقط جزءاً لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية والتجارية في العاصمة على مدى السنوات الأربعين الماضية. ونظرًا لكونه أول فندق دولي يفتتح أبوابه في السلطنة، نحن ملتزمون باحتفاظه بمكانته المتميزة في السوق من خلال الاستثمار في إدخال التجديدات والترقيات الداخلية والخارجية. وسيجري تنفيذ مشروع التجديد على مدى عدة سنوات لضمان راحة الضيوف ومرتادي الفندق، وتنفيذ الأعمال بشكل سلس والانتقال إلى مستوى الفخامة الذي نتطلع إليه. ويسهم المشروع الحضري في تحقيق التكامل بين فندق إنتركونتيننتال مسقط والمشاريع الضخمة الأخرى المجاورة له، كالتوسعة المرفقة بدار الأوبرا السلطانية مسقط وفندق دبليو مسقط الجديد التابع لشركة عمران.

ومن جهته قال تيري بيروت، المدير العام الإقليمي لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في السلطنة: تواصل إنتركونتيننتال مسقط تعزيز مفهوم الضيافة لديها عبر إدخال هذه السلسلة من التحسينات على الغرف المعاد تصميمها بعناية لتلبية احتياجات المسافرين العصريين، مع الأخذ في الاعتبار مكانة السلطنة كوجهة عالمية المستوى وسمات الضيافة العمانية العريقة وتراثها الغني.

واستقبل الفندق مؤخراً أول ضيوفه في الغرف الفندقية المحدثة في إطار تدشين المرحلة الأولى من عملية التجديدات. وتتسم الغرف الجديدة بالبساطة والحيوية التي تعكس التراث العماني الغني، حيث تستخدم الألوان الفيروزية والتفاصيل المخملية بذكاء لإضفاء لمسة ناعمة على الأثاث. وتتميز الغرف بسرير بحجم كبير أو سريرين فرديين، وهي مرنة تمامًا لتلبية احتياجات رجال الأعمال والسياح على حد سواء. وتم تجهيز الغرف أيضًا بنظام إدارة يتحكم في الإضاءة وإعدادات التكييف، وأجهزة استشعار للحركة متقدمة لخدمة الضيوف بأكبر قدر من الكفاءة. وشملت أعمال التجديد تطوير المدخل الجديد، وقاعة انتظار الزوار، وافتتاح مقهى "تريت" في البهو الرئيسي الذي يقدم مفهوماً متجدداً للضيافة وخيارات متنوعة من القهوة والمشروبات الصحية.