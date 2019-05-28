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حفل إفطار جماعي لموظفي كلية الشرق الأوسط

الثلاثاء 28 مايو 2019 05:44 م بتوقيت مسقط

حفل إفطار جماعي لموظفي كلية الشرق الأوسط

 

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ كلية الشرق الأوسط حفلَ الإفطار السنوي، في المركز الطلابي بالحرم الجامعي للكلية، في واحة المعرفة مسقط؛ احتفالا بالأجواء الرمضانية بهدف تقوية العلاقات والروابط مع مختلف أعضاء المؤسسات. حضر الإفطار عددٌ من الشخصيات المرموقة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والإعلامية، إضافة لإدارة الكلية وموظفيها. وأسهم الحفل في تقوية العلاقات بين كلية الشرق والأوسط ومختلف المؤسسات.

وأكد الدكتور صالح الشعيبي مساعد العميد للشؤون الخارجية والتواصل المجتمعي، أهمية مثل هذه الفعاليات وأثنى على جهود ومبادرات الكلية في التواصل مع المؤسسات في مختلف القطاعات، والتي من شأنها تقوية علاقات التعاون مع أعضاء هذه المؤسسات. وأضاف: يحمل شهر رمضان قيمًا ومعانِيَ عظيمة لدى المسلمين، حيث يمنحهم الفرصة للقاء أصدقائهم وزملائهم في ظل أجواء مميزة بالشهر المبارك وتؤمن كلية الشرق الأوسط بأهمية بناء وتقوية وتعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات من أجل إثراء تجربة الطلاب التعليمية في الكلية، والإسهام في تحسين قطاع التعليم العالي في السلطنة.

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