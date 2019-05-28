مسقط - الرؤية

أطلقتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك -وبالتعاون مع مجموعة سهيل بهوان للسيارات- حملة لاستدعاء 1039 حافلة نيسان سيفيليان (w41) طراز 1999-2014م، اعتمادًا على أرقام الشاصي من (Z000502) إلى (Z026799).

ويأتي الاستدعاء لاحتمالية أن يتعرَّض مقبض اليد نتيجة الاستخدام المستمر للانتزاع بسبب عدم ثباته في لوحة العمود (أ)؛ مما يؤدي لفقدان الراكب توازنه وحدوث إصابة بالغة؛ وعليه ستقوم الشركة بالفحص وإزالة مقبض اليد وإضافة مثبتات للوح العمود (أ) وفقا لإجراءات خدمة نيسان.

وتؤكِّد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية، بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.