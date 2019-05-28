بنك مسقط و"الزبير" يختتمان معرض المشاريع الصغيرة بمشاركة 30 مؤسسة في "نزوى جراند مول"

مسقط - الرؤية

اختتم بنك مسقط -المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة- مُتمثلا في وحدة نجاحي ومركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، معرض المشاريع الصغيرة في نزوى جراند مول بمحافظة الداخلية الذي تمَّ تنظيمه مُؤخرا لمدة أربعة أيام. وشهد المعرض إقبالا كبيرا بمشاركة 30 مؤسسة صغيرة من أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة ووحدة نجاحي التابعة لبنك مسقط، وأتاح الفرصة للتعريف بروَّاد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والترويج لمشاريعهم التجارية.

وتمَّ تنظيم المعرض في إطار التعاون القائم منذ العام 2016 بين وحدة نجاحي من بنك مسقط ومركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، والذي يعدُّ إحدى مبادرات مؤسسة الزبير في مجال المسؤولية المجتمعية. وتمَّ التعاقد مع مؤسسة الساحل الشرقي لتنظيم هذا المعرض، أحد أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، والذين يجري التعاون معهم للمرة الثانية على التوالي.

وقالتْ لينا الحصين رئيسة قسم الاتصال والتأثير المجتمعي في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: سُعداء بالنتائج التي حققها المعرض والفائدة التي حصل عليها المشاركين من حيث المبيعات والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم، ونشكُر بنك مسقط على دعمهم المتواصل لرواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنَّ التعاون بين المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يساهم في تحقيق فرص أقوى وأفضل لتنمية ريادة الأعمال وتحقيق نتائج إيجابية على نطاق أوسع وأشمل، وأوضحت أنَّ التعاون ما بين مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وبنك مسقط في تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار إيجاد بيئة محفزة لتنمية المشاريع الصغيرة.

وأشاد سالم بن خصيف اليعربي مالك مشروع شذى العود -أحد أعضاء وحدة نجاحي من بنك مسقط- بالدور الذي يقوم به بنك مسقط ومركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في دعم ومساندة رواد ورائدات الأعمال والمشاركة في تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: استفدنا من المشاركة في المعرض الذي يُسهم في زيادة فرص التعريف بمنتجاتنا على مستوى أوسع في المحافظة وزيادة فرص بيع المنتجات المعروضة.

وتُسهم وحدة "نجاحي" في إيجاد حلول لرواد الأعمال والشركات الصغيرة في مجال التمويل، والذي يُعد من المجالات المهمة لهذة الفئة، خاصة عند بدء أعمال المؤسسة، وتقدم الوحدة تسهيلات مالية دون الحاجة إلى تقديم أي ضمانات، إلى جانب تلبية متطلبات السوق وتذليل الصعوبات في هذا الجانب، وإيجاد حلول تمويلية لهذه الفئة التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد المحلي. كما يقدم مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة مجموعة متكاملة من خدمات الدعم تشمل الخدمات الاستشارية وتطوير الأعمال وتسهيل الشراكات وبناء الكفاءات، إضافة لبرنامج الدعم المباشر السنوي الذي يشتمل على منحة مالية ودعم استشاري مكثف لأعضائه.