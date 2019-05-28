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هدايا نقدية مضمونة مع "رينو داستر" حتى 23 يونيو

الثلاثاء 28 مايو 2019 04:56 م بتوقيت مسقط

هدايا نقدية مضمونة مع "رينو داستر" حتى 23 يونيو

مسقط - الرؤية

أطلقت رينو عُمان -من بيت سهيل بهوان للسيارات- عرضًا خاصًّا على رينو داستر، ضمن عرض رمضان الحصري؛ بهدف تزويد زبائنها الكِرام بتجربة شراء لا مثيل لها. وتتميز رينو داستر الجديدة كليًّا بمحرك قوي وتصميم عصري جذاب وكابينة مريحة وفسيحة لتلبية متطلبات العملاء الذين يرغبون في امتلاك سيارة رياضية متعددة الأغراض بأسعار تنافسية.. ويستمر عرض رينو حتى 23 يونيو 2019.

كما تتميَّز السيارة الجديدة بمحركات قوية: 1,6 لتر دفع ثنائي، و2 لتر دفع رباعي لعشاق الطرق الوعرة. ولديها ناقل حركة أوتوماتيكي متقدم مع أداء متميز واقتصاد كبير في استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لمواكبة الاتجاهات العالمية والاحتياجات الحالية.

ولزبائن رينو داستر هدايا نقدية مضمونة، وصفر% فائدة لمدة تصل إلى سنتين أو 1,99% لمدة تصل إلى 4 سنوات، وهدية مضمونة من خلال بطاقة "امسح واربح"، والتسجيل المجاني، وضمان المصنع لمدة ثلاث سنوات/100,000، والصيانة الدورية للمركبة، والتأمين المجاني وبطاقة AAA للمساعدة على الطريق.

وقال مسؤول كبير برينو عُمان -من بيت سهيل بهوان للسيارات: إن العرض الترويجي الجاري يجعل رمضان هو الوقت المثالي لشراء رينو داستر. وتتمتع رينو داستر الجديدة كليًّا بمظهر حازم متميز، وتتميز بتصميم خارجي جديد تمامًا مع مظهر أكثر كمالًا ويعززه شبكة أمامية عريضة من الكروم تمتد إلى الكشافات الأمامية في الزوايا الأمامية للسيارة. وبفضل لوحة الحماية السفلية الأمامية والإضاءة المتميزة على شكل C من رينو مع مصابيح LED تعمل أثناء النهار، تعزز رينو داستر شخصية السيارات الرياضية بوصفها مركبة قوية ، لكنها ذكية تصلح للسير على شوارع المدينة العصرية.

وتتميز داستر الجديدة كليًّا بواجهة أمامية جديدة إضافة لخطوط حديثة وقوية. كما تتميز بتصميم قوي لجميع التضاريس مع خلوص أرضي عالٍ، ومحيط شبكة أمامية من الكروم، ونظام التحكم في نزول المنحدرات. وبهذا، فإن كل طريق مفتوح أمامك من الآن فصاعدًا. ويسمح لك التصميم المرن للمقاعد بترتيب المقصورة لتناسب كل الاحتياجات. كما تمت إعادة تصميم لوحة العدادات والتحكم في داستر الجديدة كليًا؛ فضلاً عن أن أنظمة الضبط الجديدة لوضعيات مقعد السائق وعجلة القيادة تجعل الحياة أسهل.

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