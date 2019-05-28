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حفل إفطار لموظفي "فن الجودة الوطنية للمصاعد"

الثلاثاء 28 مايو 2019 04:55 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

أقامتْ شركة فن الجودة الوطنية للمصاعد والسلالم المتحركة مأدبة إفطار لموظفي الشركة، بحضور راشد بن سالم الكعبي رئيس مجلس الإدارة، وعدد من الأفراد الداعمين والمساهمين في إنجاح عمل الشركة.

وعقب مأدبة الإفطار، أُلقيت القصائد الشعرية المعبِّرة من الشعراء محمد الهنائي، وعبدالله الكعبي، ومروان الكعبي، ثم كرم رئيس مجلس إدارة الشركة الشعراء والداعمين لنجاحات الشركة.

وأوضح راشد بن سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة فن الجودة الوطنية للمصاعد والسلالم المتحركة، أنَّ الشركة دأبت منذ تأسيسها في 2013 على تمكين موظفيها العُمانيين وتحفيزهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم الابداعية؛ مما ينعكس إيجابا عن أدائهم الوظيفي، إضافة للمشاركة الفاعلة في خدمة أنشطة وفعاليات المجتمع وتقدير جهود الداعمين لأنشطة الشركة وخطوات نجاحها المشهودة.

يُشار إلى أنَّ شركة فن الجودة الوطنية للمصاعد والسلالم المتحركة شركة عُمانية مقرها مدينة البريمي الصناعية، ولها فروع في مسقط وصحار، إضافة لفروعها في دولتي الكويت والإمارات.

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