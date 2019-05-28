"أوربك" تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لـ"الصغيرة والمتوسطة"

البريمي - سيف المعمري

رعى سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي اللقاء الثاني من فعاليات "فُرص" التي ينظمها فرع غرفة تجارة صناعة عُمان بمحافظة البريمي في إطار برنامجه رمضانيات اقتصادية بحضور زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة الفرع وأعضاء مجلس إدارة الفرع وعدد من أصحاب السعادة والشيوخ ومسؤولي المصالح الحكومية بالمحافظة وأصحاب وصاحبات الأعمال. واستعرض مسؤولون من شركة أوربك أبرز الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واستهل اللقاء بتقدم سيف بن سالم الفضيلي مدير القيمة المحلية المضافة عرضا مرئيا تعريفيا عن شركة أوربك تناول فيه أبرز محطات الشركة ومشاريعها بدءاً من مصفاة ميناء الفحل ومصفاتي صحار ومصنع البولي بروبيلين ومصنع العطريات ومشروع محطة الجفنين وخط أنابيب مسقط - صحار بالإضافة إلى مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية.

وأوضح أن أوربك تولي جانب القيمة المحلية المضافة اهتماماً كبيراً حيث أطلقت برنامجها الخاص بالقيمة المحلية المضافة منذ عام 2013م، مضيفا أن أوربك انشأت دائرة مختصة لمتابعة شؤون القيمة المحلية المضافة في الشركة، ولفت إلى أن من ضمن السياسات التي تتبعها الشركة تحديد ما نسبته 20% من الانفاق السنوي كحد أدنى لمساهمتها في جوانب القيمة المحلية المضافة.

وتناول اللقاء الذي أداره الدكتور راشد بن سالم الشامسي مدير معهد العلوم الإسلامية بالبريمي وشارك فيه ناصر بن سعيد العيسائي رئيس قسم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشركة أوربك، الفرص المتاحة للاستثمار من قبل الشركات المحلية في المجالات التالية: تقنية المعلومات، خدمات الصيانة، الخدمات المساندة للتشغيل، المشاريع، الخدمات غير الفنية، والأدوات والخدمات العامة.

كما تم تقديم شرح مفصل حول آلية المناقصات والاستفادة من الفرص المتاحة لدى أوربك من خلال التسجيل في بوابة المناقصات الالكترونية "توريد" التي تتضمن كل الخدمات المتعلقة بالتناقص. وأوضح سيف الفضيلي أن أكثر من 350 شركة صغيرة ومتوسطة استفادت من الفرص المتاحة في أوربك بقيمة عقود بلغت أكثر من 20 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 8 ملايين ريال عماني في العام 2018م.