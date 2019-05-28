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"ريادة" تحصل على شهادة "الأيزو" لتطوير الأداء وجودة الخدمات

الثلاثاء 28 مايو 2019 04:44 م بتوقيت مسقط

"ريادة" تحصل على شهادة "الأيزو" لتطوير الأداء وجودة الخدمات

مسقط – الرؤية

حققت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاتها، حيث نجحت في الحصول على شهادة الأيزو (9001/2015)، بعد استيفائها جميع الاشتراطات بنجاح، وبعد أن خضعت للتدقيق الخارجي من قبل مكتب لويدز ريجستر خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.

وقالت بدرية بنت عبدالله الهنائية، مديرة دائرة التخطيط وضمان الجودة في "ريادة": إنّ الحصول على شهادة الأيزو (9001/2015) يعد اعترافا عالميا باتباعنا للمعايير والمقاييس العالمية، ودليل على التزامنا ببذل المزيد من الجهود الرامية للتحسين والتطوير الدائم، كما يأتي تتويجا لجهود وتفاني فريق العمل في الهيئة. كما أنّ الحصول على هذه الشهادة خطوة مهمة في طريق الارتقاء بمستوى خدمات "ريادة" والمساهمة في تطوير الأداء وفقا للمواصفات العالمية؛ فضلا عن كونه تجسيدا واضحا لأهداف "ريادة" وسعيها الدائم لتعزيز ثقافة الجودة وتنظيم وتطوير العمل الإداري والحفاظ على رضا المستفيدين والأطراف المعنية. إضافة إلى أنّه يترجم الجهود التي يبذلها موظفو الهيئة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكدت الهنائية أنّ هذا الإنجاز سينعكس بالإيجاب على أداء الموظفين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنّ الهيئة ومن خلال هذه الشهادة تجني ثمار عمل دؤوب وتخطيط مُحكم واجتهاد جميع الدوائر في الهيئة. موضحة أنّ الشهادة ستسهم في تحفيز الهيئة على مواصلة جهودها الرامية لتحقيق أهدافها الرئيسية وعلى رأسها تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تطور قطاع ريادة الأعمال ويحقق التقدم والنماء للاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي سينعكس على تجويد الخدمات المقدمة لرواد الأعمال في السلطنة.

ويعكس الفوز مدى الحرص الذي توليه "ريادة" لتحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع الأداء، من خلال الوقوف على جميع التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها، ووضع مؤشرات أداء لقياس عملياتها، وكل ذلك بهدف تحسين رضا المستفيد من خدمات الهيئة وتلبية متطلبات الأطراف المعنية ذات الصلة.

ويركز الإصدار الجديد من شهادة الأيزو (9001/2015) على زيادة فعالية وكفاءة الإجراءات المتبعة؛ حيث تتمثل أبرز التعديلات التي طرأت عليها في التفكير القائم على المخاطر، والذي يسهم في زيادة المعرفة بالمخاطر والفرص المتاحة للهيئة وكيفية وضع خطة للتعامل معها. كما يساعد النظام على تنظيم العمليات ووضع الإرشادات التي يتبعها كل موظف حتى يتسنى له تنفيذ المهام الموكلة إليه بشكل أكثر تنظيما.

 

 

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