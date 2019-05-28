4.3% زيادة في سعر الصرف الفعلي للريال العماني

مسقط - الرؤية

ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية مارس 2019م بنسبة 4.3% مسجلا 104.9 نقطة مقارنة بـ100.6 نقطة بنهاية مارس 2018م ما يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني، فيما زادت السيولة المحلية بنحو 666 مليون ريال عماني كما بلغ إجمالي القروض المصرفية في نهاية مارس 25.5 مليار ريال عماني.

وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية مارس 2019م بلغت مليارًا و634 مليونا و500 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 0.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018م التي شهدت نقدا مصدرا بمليار و626 مليونا و900 ألف ريال عماني.

وانخفض عرض النقد بمعناه الضيق (م1) ـ الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحليةـ ليصل إلى 5 مليارات و111 مليونا و800 ألف ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و284 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية مارس 2018م وبنسبة انخفاض قدرها 3.3%.

وارتفعت السيولة المحلية (م2) في نهاية مارس 2019م بنسبة 4% مسجلة 17 مليارا و110 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ 16 مليارًا و444 مليونًا و600 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من 2018م.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 6 مليارات و356 مليونا و300 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 8.7% عن نهاية مارس 2018م التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 6 مليارات و964 مليونا و600 ألف ريال عماني.

كما بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية مارس الماضي 14 مليارا و592 مليونا و900 ألف ريال عماني في ارتفاع نسبته 2.9% عن نفس الفترة من عام 2018م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ14 مليارا و180 مليونا و200 ألف ريال عماني.

وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية مارس 2019م بنسبة 5.7% ليبلغ 25 مليارا و454 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ 24 مليارا و85 مليونا و700 ألف ريال عماني كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ6.9% حيث سجل في نهاية مارس 2019م ما نسبته 5.3% مقارنة مع 5% خلال نفس الفترة من عام 2018م.