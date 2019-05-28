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المؤشر العام يربح 54 نقطة.. و53% زيادة في صافي الاستثمار غير العماني

ارتفاع جماعي لمؤشرات سوق مسقط.. و117% زيادة في قيم التداول

الثلاثاء 28 مايو 2019 04:42 م بتوقيت مسقط

ارتفاع جماعي لمؤشرات سوق مسقط.. و117% زيادة في قيم التداول

 

الرؤية – مريم البادية

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3919 نقطة تقريبا؛ حيث ربح المؤشر 54 نقطة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وارتفع مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبا ليصل إلى 4164 نقطة.

وشهدت جلست أمس ارتفاعا في قيم التداول؛ حيث بلغ مستواها 1.922 مليون ريال بنسبة ارتفاع  117.0 في المئة مقارنة بما كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 0.886 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.368 في المئة، وبلغت ما يقارب 18 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 871 ألف ريال وبنسبة 45 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 191 ألف ريال وبنسبة 10 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 680 ألف ريال عماني وبنسبة 35 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 3919 نقطة مرتفعا 54 نقطة وبنسبة 1.40 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند 6331 نقطة مرتفعا 77 نقطة وبنسبة تغير 1.23 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند 4613 نقطة مرتفعا 7 نقاط وبنسبة تغير 0.16 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند 535 نقطة مرتفعا 5 نقاط وبنسبة 0.86 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 35 شركة، ارتفعت منها 15 شركات وانخفضت 5 شركات، فيما استقرت أسعار 15 شركة، وتمّ التداول في 1,922,422 ألف سهم، بعدد صفقات 534 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 25 في المئة. وتصدر سهم بنك ظفار قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.138 ريال وبنسبة صعود 5 في المئة، فيما حلّ سهم العمانية المتحدة للتأمين في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.180 ريال وبنسبة تغير 10 في المئة. واعتلى سهم بنك مسقط صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 410,089 ألف ريال وبنسبة 21 في المئة. وتصدر سهم جلفار للهندسة والمقاولات  أكثر الاسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 2,081,151 سهم وبنسبة 19 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 1,051,737 ريال وبنسبة 55 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 210,348  ريال وبنسبة 11 في المئة. وبلغ شراء العرب 14,145 ريال وبنسبة 0.74 في المئة. فيما بلغ شراء الاجانب 646,191 ريال وبنسبة 34 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 1,731,363ريال وبنسبة 90 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 26,015 ريال وبنسبة واحد في المئة، وبلغ بيع العرب 27,361 ألف ريال وبنسبة واحد في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 137,683 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة.

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