"سقوف رواتب وعقود اللاعبين".. الأزمة على طاولة الاتحاد

< الوهيبي يجتمع بالأندية المتضررة 11 يونيو.. و"الشباب" يلمح باللجوء للمحكمة الرياضية

الرؤية - وليد الخفيف

يبدو أن فصول النسخة الحالية من دوري عمانتل لم تطوَ جميعها؛ إذ علمت "الرؤية" من مصادر أنَّ عددًا من الأندية خاطبت "اتحاد القدم" بخطاب يُفيد بتضرُّرهم من عدم التزام عدد من الأندية بلائحة السقف المالي المحدَّد لعقود وأجور اللاعبين، مؤكدين أن ذلك كان سببا في تعثُّر بعضهم وهبوط البعض الآخر.

وكان اتحاد كرة القدم قد اجتمع مع رُؤساء أندية دوري عُمانتل قبل انطلاق الموسم لتحديد سقف لعقود اللاعبين بحسب رؤى الأندية وإمكاناتها، وقام الاتحاد بتشكيل لجنة من بعض رؤساء الأندية وتكليفهم بوضع لائحة استرشادية لسقف عقود وأجور اللاعبين. اللجنة المشكَّلة قامت بدورها، وخاطبت الاتحاد باللائحة المقترحة التي وافق عليها، ومن ثم تحولت إلى لائحة رسمية مُعتمدة، صدر بشأنها قرارٌ إداري حمل رقم 64/2018، حدَّد الأجور ومُقدِّمات عقود اللاعبين العمانيين، واستند القرار -كما جاء بنصه في الفقرة الثانية- إلى توصيات لجنة مراجعة بنود وشروط عقود اللاعبين للموسم الرياضي 2017/2018، والمكونة من رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد ورؤساء أندية العروبة وصحم وبوشر وبدية، ومدير رابطة دوري المحترفين ومدير دائرة المسابقات بالاتحاد.

وحدد القرار سقف راتب اللاعب المتفرغ بمبلغ 900 ريال، ومقدم العقد بقيمة 3000 ريال، والإجمالي 12000 ريال، أما شبه المتفرغ فحددت راتبه بـ500 ريال، ومقدم العقد بـ2000 ريال، والإجمالي بـ7000 ريال.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أنَّ اللاعب الذي يوقع عقدًا لمدة موسم واحد لا يحق له الحصول على مقدم العقد. أما المادة 2-3، فجاء بهما: يحق للنادي التعاقد مع لاعبين فقط من ضمن قائمة المنتخب الوطني الأول ومر عليه عامين منذ انضمامه للمنتخب استثناءا من القيم المذكورة بالسقف أعلاه بعد موافقة رابطة دوري المحترفين، شريطة ألا يتجاوز العقد في الموسم الواحد 15000 ريال.

ورغم صياغة القرار من قبل الدائرة القانونية، غير أنه لم يتضمن العقوبة المفروضة حال اختراق السقف المحدد.

وخاطبت 7 أندية اتحاد كرة القدم في 5 مايو الجاري بخطاب رسمي يتضمَّن شكواهم وتأثرهم سلبا من عدم التزام بعض الأندية بسقف الرواتب والعقود، وأرسل نادي الشباب من جهته خطابَ إلحاق آخر إلى رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم بتاريخ 26 مايو، يدعو فيه لإلغاء الهبوط من دوري عمانتل لدوري الدرجة الأولى نظرا لتأثر النادي باختراق بعض الأندية المنافسه للائحة المشار إليها تزامنا مع التزامه والتزام غيره من الأندية التي هبط بعضها ونجا البعض الآخر في الجولات الأخيرة من فخ الهبوط .

اتحاد كرة القدم من جهته ردَّ على الرسالة الواردة له بتارخ 5 مايو أمس الأول الموافق 27 من نفس الشهر، بخطاب تضمن دعوة رئيس مجلس إدارة الاتحاد لعقد اجتماع مع هذه الأندية في 11 يونيو المقبل بمقر الاتحاد.

وكشف مصدر قريب من أسوار نادي الشباب أنَّ الإدارة التي يترأسها حمزة البلوشي ستمضي قدما على أكثر من محور لمواجهة الأزمة الراهنة، مُلمِّحا إلى أنَّ اللجوء للمحكمة الرياضية من الخيارات التي يدرسها مجلس إدارة الشباب، لاسيما وأن لديه العديد من الدلائل والبراهين على اختراق أندية بعينها للائحة.

يُشار إلى أنَّ رئيس نادي ظفار المتوج باللقب قد اعترف في حديث تليفزيوني باختراق سقف الرواتب وعقود اللاعبين.

من جهة أخرى، حمل رئيس نادي الشباب "اتحاد القدم" مسؤولية هبوط فريقه، حيث قال في تصريحات إعلامية: التزم نادي الشباب بالسقف المالي الذي حدَّده الاتحاد لعقود ورواتب اللاعبين، بيد أن عدم التزام بعض الأندية واعترافها بذلك في مناسبات عدة أدى لارتفاع أسعار اللاعبين لحدود تجاوزت إمكانات النادي؛ الأمر الذي بدد مساعي الإدارة في التعاقد مع لاعبين متميزين.