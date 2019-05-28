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3 نقاط تفصل "عمان لسباقات السيارات" عن صدارة ثالث جولات "بلانك بان"

الثلاثاء 28 مايو 2019 04:39 م بتوقيت مسقط

3 نقاط تفصل "عمان لسباقات السيارات" عن صدارة ثالث جولات "بلانك بان"

 

مسقط - الرؤية 

يأمل فريق عمان لسباقات السيارات الاقتراب خطوة من مركز الصدارة، مع وصول الجولة الثالثة من بطولة بلانك بان الأوروبية للتحمل للأراضي الفرنسية وعلى حلبة بول ريكاد بالتحديد، حيث يفصل الفريق 3 نقاط فقط عن المتصدر للفئة برو إم.

ثلاثي فريق عُمان لسباقات السيارات أحمد الحارثي، والتركي صالح يولوك والإيرلندي الشمالي تشارلي إيستود، عاقدون العزم على عدم تفويت هذه السانحة والفرصة لتجاوز المتصدر؛ حيث سيكون على الثلاثي  تقديم أداء قوي طوال 6 ساعات متواصلة في الفترة المسائية كي يصلوا إلى مبتغاهم، ألا وهو الفوز بالجولة وصدارة الفئة.

فبعد نتيجتين موفقتين في كلٍّ من مونزا بإيطاليا مع تحقيق المركز الثالث وفي سلفرستون في بريطانيا وتحقيق المركز الثاني على متن استون مارتن فانتاج جي.تي 3 التي تحمل الرقم 97، فإن أنظار الفريق تتجه الأن صوب السباق المسائي على حلبة بول ريكاد الفرنسية في أحد أفضل السباقات التي تنظم في أوروبا، والتي يفضل الفريق العماني للتسابق فيها بعد عدة نتائج إيجابية مسجلة بالنسبة للفريق العماني خلال السنوات الماضية.

وكان الفريق قد حقق المركز الثاني في العام 2017م على هذه الحلبة، كما سجل رابع أفضل توقيت في الموسم المنصرم، وكان بالإمكان تسجيل نتيجة أفضل لولا تدخل سيارة الأمان في اللحظات الأخيرة من السباق، وما يهم الثلاثي الحارثي ويولوك وإيستود ومن خلفهم الفريق الفني تي.إف البريطاني بقيادة توم فيرر هو تقديم سباق بنفس منوال السباقين الماضيين وتفادي الدخول في معمعة الحوادث التي عكرت صفو الجميع في السباق الماضي في سلفرستون. ومن هنا، فإن التركيز سوف ينصب على سلامة الوصول مع البحث عن لقب المجموعة وصدارة الفئة، خاصة مع دخول أكثر من 50 سيارة مختلفة في مضمار السباق مرة واحدة ودخول السباق في فترة مسائية وتحت الأضواء الكاشفة.

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