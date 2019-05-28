المربوعي يتوج الفائزين بمسابقتي شرطة عمان السلطانية للسنوكر والسهم

مسقط - الرؤية

اختُتمت، مُؤخرا ، بنادي الضباط بالوطية، مسابقتا شرطة عُمان السلطانية للسنوكر والسهم الرمضانية للضباط لهذا العام بمشاركة 24 ضابطاً في لعبة السنوكر، و25 ضابطاً في لعبة السهم؛ وذلك تحت رعاية العميد علي بن سيف المربوعي مدير عام الأحوال المدنية، وبحضور عدد من ضباط شرطة عمان السلطانية.

ففي مسابقة السنوكر، حصل على المركز الأول الدرجة مدنية راشد بن صالح الرحبي، وجاء الرائد سامي بن صالح الحمراشدي في المركز الثاني، وحصل الرائد محمد بن سعيد الريسي على المركز الثالث.

أما في مسابقة السهم، فقد حصل على المركز الأول المقدم متقاعد محمد بن خلفان الهادي، وجاء المركز الثاني من نصيب المقدم متقاعد فيصل بن حبيب البلوشي، وحل الملازم أول متقاعد سعيد بن سعود الرواحي في المركز الثالث.

وفي ختام البطولة قام راعي المناسبة بتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين بالمراكز الأولى.