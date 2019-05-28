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"المالية" بطلا لـ"كروية حيا للمياه".. والهنائي الأول في "التنس"

الثلاثاء 28 مايو 2019 04:38 م بتوقيت مسقط

"المالية" بطلا لـ"كروية حيا للمياه".. والهنائي الأول في "التنس"

 

مسقط - الرؤية

توِّج فريق المالية بكأس بطولة "حيا للمياه" الرمضانية لكرة القدم، بعدما تخطي فريق الموارد البشرية، في المبارة التي جمعتهما في بختام البطولة، وحصل فريق الموارد البشرية على المركز الثاني، وتصدر اللاعب محمود الحسني من فريق الدعم المؤسسي قائمة هدافي البطولة، كما تمَّ تكريم اللاعب بسام المفرجي لحصوله على جائزة أفضل لاعب، كما تم تكريم اللاعب بدر الرقمي من فريق المالية كأحسن حارس في البطولة.. وذلك ضمن احتفال "حيا للمياه" بختام أنشطتها الرمضانية للموظفين وأفراد أسرهم، تحت رعاية سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر، وبحضور الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.

وقال المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي للشركة، أنه وتحقيقاً للقيم التي تعمل عليها "حيا للمياه"، فإن هذه الأنشطة تأتي لتعزيز الترابط والتاَلف بين الموظفين وبث روح التنافس بين أفراد عائلة حيا للمياه والذي بدوره سينعكس إيجاباً على تطوير بيئة العمل، وأضاف: حريصون في حيا للمياه على توفير بيئة عمل يسودها الوئام والتاَلف بين الموظفين من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة والتي من غير الممكن أن تتحقق من دون تعزيز قيم الترابط والتاَخي بين الموظفين.

وحول الفرق المشاركة، قال يوسف البلوشي مدير دائرة خدمة العملاء ورئيس اللجنة الرياضية بالشركة، إنَّ فعاليات هذا العام تكونت من عددٍ من المناشط والألعاب الرياضية مثل كرة القدم ودوري تنس الطاولة. وأضاف إنَّ مباريات كرة القدم وكذلك بطولة التنس قد شهدت منافسات بين الفرق المشاركة وكذلك الأفراد ولاقت البطولة إقبالاً جيداً من قبل موظفي الشركة.

أما فيما يخص بطولة التنس، فقد حصل اللاعب محمود الهنائي على المركز الأول، وحل اللاعب إبراهيم الحضرمي في المركز الثاني، بينما حل اللاعب جمال الحجري في المركز الثالث. كما قدم المهندس الرئيس التنفيذي شكره لسعادة راعي الحفل لرعايته هذه الفعالية.

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