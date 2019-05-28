المصابون بالاضطراب ثنائي القطب عرضة لـ"الشلل الرعاش"

بكين- العمانية

أظهرت دراسة جديدة أن المصابين بالاضطراب الثنائي القطب كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الشلل الرعاش بنحو سبعة أضعاف تقريبًا، مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا باضطراب ثنائي القطب.

وقال الدكتور هونج تشن الأستاذ في كلية الطب بجامعة بكين إنَّ الدراسات السابقة أظهرت وجود علاقة بين الاكتئاب ومرض الشلل الرعاش لكن دراسات قليلة بحثت ما إذا كانت هناك علاقة بين الاضطراب الثنائي القطب وبين الشلل الرعاش. وفحص الباحثون خلال الدراسة الحالية قاعدة بيانات الصحة التايوانية الوطنية للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالاضطراب الثنائي القطب بين عامي 2001 و2009 والذين ليس لديهم تاريخ بمرض الشلل الرعاش، بنحو 340ر56 شخصًا، وتمت مقارنتهم مع 360ر225 شخصًا من نفس العمر والجنس وعوامل أخرى لم يتم تشخيصها مطلقًا بالاضطراب الثنائي القطب أو مرض الشلل الرعاش كمجموعة مراقبة .. ثم تمت متابعة المجموعتين حتى نهاية عام 2011.

وخلال الدراسة أصيب 372 من المصابين بالاضطراب الثنائي القطب بمرض الشلل الرعاش مقارنة بـ222 من أولئك الذين لم يكن لديهم اضطراب ثنائي القطب بعد ضبط العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش مثل العمر والجنس واستخدام الأدوية المضادة للذهان والقضايا الطبية مثل إصابات الدماغ المؤلمة وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، وكشفت النتائج أن أولئك الذين يعانون من الاضطراب الثنائي القطب الذين أصيبوا بمرض الشلل الرعاش فعلوا ذلك في سن أصغر من أعضاء المجموعة الضابطة الذين طوروا المرض.

ووفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة طب الأعصاب، فإنَّ الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى في كثير من الأحيان بسبب الاضطراب الثنائي القطب كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الشلل الرعاش أكثر من أولئك الذين أدخلوا المستشفى أقل من مرة واحدة سنويًا. وتم إدخال 94% من المصابين باضطراب ثنائي القطب إلى المستشفى أقل من مرة واحدة في السنة؛ وتم إدخال 3 % إلى المستشفى مرة أو مرتين في السنة، و3% في المستشفى أكثر من مرتين في السنة.