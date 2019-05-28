عقوبة قاسية على مواطن كويتي أساء للإمارات

الكويت - الوكالات

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس المغرد الكويتي عبد الله الصالح، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهمة الإساءة لدولة الإمارات. .

وسبق أن صدرت أحكام قضائية من محاكم كويتية بسجن الصالح مدداً متفاوتة، وصلت مع صدور هذا الحكم إلى 31 سنة مع الشغل والنفاذ.

وأسندت المحكمة إلى الصالح في حكمها الأخير أنه أساء للإمارات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 21 يناير الماضي بالحبس على الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية جديدة بتهمة الإساءة للسعودية.

وفور صدور الحكم بحبسه، غرد الصالح أمس قائلاً: " لا تضرني أحكام السجن لو كانت 100 سنة... فأنا في لندن".