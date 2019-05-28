الثلاثاء, 28 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

عقوبة قاسية على مواطن كويتي أساء للإمارات

الثلاثاء 28 مايو 2019 03:50 م بتوقيت مسقط

عقوبة قاسية على مواطن كويتي أساء للإمارات

الكويت - الوكالات

 قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس المغرد الكويتي عبد الله الصالح، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهمة الإساءة لدولة الإمارات. .

وسبق أن صدرت أحكام قضائية من محاكم كويتية بسجن الصالح مدداً متفاوتة، وصلت مع صدور هذا الحكم إلى 31 سنة مع الشغل والنفاذ.

وأسندت المحكمة إلى الصالح في حكمها الأخير أنه أساء للإمارات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 21 يناير الماضي بالحبس على الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية جديدة بتهمة الإساءة للسعودية.

وفور صدور الحكم بحبسه، غرد الصالح أمس قائلاً: " لا تضرني أحكام السجن لو كانت 100 سنة... فأنا في لندن".

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 فبراير 2018

عقوبة قاسية لإعلامي سعودي أساء للديوان الملكي

المزيد

13 أبريل 2016

الحبس سنتين لبرلماني كويتي بسبب الإساءة للإمارات

المزيد

21 ديسمبر 2015

"الفيفا" يوقع عقوبة قاسية على بلاتر وبلاتيني

المزيد

04 فبراير 2019

عقوبة قاسية لوافد ألماني خطف مديره بالإمارات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الغرفة" تناقش تعزيز استفادة القطاع الخاص من المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

مواطنو الوسطى يناشدون الجهات المعنية إعادة تأهيل الطرق واستكمال رصف المناطق الحيوية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأسواق السمكية في أواخر رمضان.. وفرة في المعروض وانخفاض بالأسعار

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة .. الثلاثاء والأربعاء

المحليات - أخبار

افتتاح 140 كيلومترا من ازدواجية "أدم - ثمريت".. غدا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة