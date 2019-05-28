الثلاثاء, 28 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

جثة أمل

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:48 ص بتوقيت مسقط

جثة أمل

 

د. أحمد جمعة  | مصر

 

آيس من نفسي،

ومن تلك الحالة التي أصبحت عليها؛

استسلمت لدموعي التي ألبستني الملح

حتى صرت حجرًا،

ولا أمل بأن يتشقق يومًا عن قطرة ماء

أو حتى سراب

يقود النبع نحو منحدر الجفاف.

 

آيس مما أنا عليه

قشة لم تقصم ظهر بعير

ولا نالت شرف نجاة غريق

ولا حتى انتمت لكومة قش وقعت فيه إبرة

ولا حتى هي بالقشة التي أحرقت الغابة

ولا القشة التي أدمت يد امرأة حسناء

ولا التي أكلتها الخراف.

 

تتلاعب برأسي اللبني الوساوس

وتهوي بي الأصوات في صداع سحيق

ولا حائط يسع هذا الألم

ولا مخدر قد يوسع هذا الرأس تسكينًا

 

تتقاذفني الصرخات

وتلوكني الأنات

وتلفظني وحدتي لوحدتي،

ثم كما حجر تهاوى من علٍ

تتبعثر رأسي على الوسادة التي نمت عليها دموعي

ک صبّار

يكابد صحراء مرارته الفسيحة.

 

آيس

ولا يأس قد يسع يأسي،

ولا أحلم بأكثر من يأس يتفهم يأسي

ويضم هذا الرأس المعذب

لحضن جثة أمل!

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مواطنو الوسطى يناشدون الجهات المعنية إعادة تأهيل الطرق واستكمال رصف المناطق الحيوية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأسواق السمكية في أواخر رمضان.. وفرة في المعروض وانخفاض بالأسعار

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة .. الثلاثاء والأربعاء

المحليات - أخبار

افتتاح 140 كيلومترا من ازدواجية "أدم - ثمريت".. غدا

الاقتصاد - محلي

القبض على المتلاعبين بأسعار المياه بالشرقية

الاقتصاد - محلي

نجاح اكتتاب الإصدار الثاني لصكوك "ميثاق".. وإقبال متزايد من المستثمرين والمؤسسات

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة