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أبجدية الحنين

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:47 ص بتوقيت مسقط

أبجدية الحنين

 

تامر الهلالي | مصر

 

أنا ذاك الطلل المختبيء

خلف لمعان المرايا

أنا أبجدية الحنين التي لا تظهر لكم

عند النظر إلى عقارب ساعاتي

ذلك الشيطان الذي يبتسم كملاك طيب

أنا ذلك الملاك الذي ينفخ الروح في الخير

بعد انتصار الشيطان

أنا ذلك القديس الذي يحب بلا جسد

إيقاع الشهوة

 الذي ينقض كفهد جائع منذ ألف عام

على إيقاعات ثنيات جسد عارم

أنا أزلية مؤقتكم

و مؤقت أبدياتكم

الطفل الذي سرق الرغيف في المجاعة ليلهو به

و أنا من يوزع الخبز على الفقراء جميعا

و ينسى أنه الأجوع

من يتغزل بالروعات و يتتناسى أنه الأروع

أنا زائل بسهولة

و لا أمحى إلا بماء النار

أنا الصلاة القانتة

و الكأس الماجن

و بشعري

أنا من أحييني

و من أقتلني

و بموسيقاي

أضحكني

و أبكيني

أنا الرقصة اللانهائية المتناقضات

على أمواج البحر القلقان الغاضب

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