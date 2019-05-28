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العبيداني يستقبل قائد القوات الجوية بالقيادة الوسطى الأمريكية

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:41 ص بتوقيت مسقط

العبيداني يستقبل قائد القوات الجوية بالقيادة الوسطى الأمريكية

 

مسقط - الرؤية

استقبل اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني صباح أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق جوزيف تي جوستيلا قائد القوات الجوية بالقيادة الوسطى الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًا.

ورحَّب قائد سلاح الجو السلطاني العماني بالضيف متمنياً له زيارة موفقة للسلطنة، من جانبه عبر الضيف عن سعادته بهذه الزيارة، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة عدد من كبار الضباط بسلاح الجو السلطاني العماني وسعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط.

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