التوعية بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة في إبراء

إبراء - الرؤية

نظمت بلدية إبراء بمحافظة شمال الشرقية محاضرة توعوية حول أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة، وذلك بالتعاون مع فريق اليحمدي الرياضي الثقافي.

واستهدفت المحاضرة أطفال وشباب منطقة اليحمدي، وتحدثت المحاضرة التي قدمها المهندس راشد بن مرزوق المسكري عن كيفية الحفاظ على المرافق العامة، وحمايتها من العبث واستغلالها الاستغلال الأمثل لينعم بها المواطن والمقيم .وأوضح من خلالها الجهود التي تبذلها الحكومية في تشييد المرافق العامة والتي تلامس حاجة المواطن والمقيم، وضرورة التعاون والتكاتف من أجل الحفاظ عليها.

وتم عرض مقطع فيديو توعوي استعرض السلوكيات الخاطئة والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المرافق العامة وتوزيع النشرات والمطويات التي تحث على ضرورة الحفاظ على المرافق من العبث والتخريب. وشهدت الفعالية تنظيم مسابقات ثقافية حول ما تم تقديمه في المحاضرة.

يشار إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برامج وخطط البلدية في فترة الصيف من أجل استغلال أوقات فراغ الطلبة بما ينمي لديهم الجانب التوعوي والثقافي حول المجالات التي تعنى بالقطاعين البلدي والمائي، وغرس المفاهيم الصحيحة للحد من الظواهر السلبية بالمجتمع.