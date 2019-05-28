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محافظ البريمي يطلع على التحول الإلكتروني في مجمع المحاكم

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:33 ص بتوقيت مسقط

محافظ البريمي يطلع على التحول الإلكتروني في مجمع المحاكم

 

البريمي- سيف المعمري

قام سعادة السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي بزيارة لمجمع محاكم البريمي يرافقه سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي وسعادة الشيخ عبدالله بن سالم الفارسي والي محضة والمكرمون أعضاء مجلس الدولة، ومديرو العموم والدوائر الحكومية والمشايخ وشاركهم عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم شمال الباطنة والظاهرة.

وكان في استقبالهم فضيلة الدكتور القاضي سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي بمعيته فضيلة القاضي سعيد المعمري رئيس المحكمة الابتدائية وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمتين الاستئناف والابتدائية بالبريمي. واستمع الضيوف للشرح الوافي عن برنامج إدارة القضايا والتحول الإلكتروني في جلسات المحاكمات والاستغناء عن الملفات الورقية، وتم عرض فيلم عن التحول الإلكتروني في مجمع محاكم البريمي.

وعبر الزائرون عن سعادتهم بهذا التحول الكبير في العملية القضائية التي تسهل على المتقاضين سرعة الإنجاز في الإجراءات القضائية مما ينعكس على سرعة الانتهاء من القضايا المنظورة.

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