الشبكة العمانية للمتطوعين "تعاون" تستهدف إحياء الموروث الشعبي من الألعاب التقليدية

مسقط - الرؤية

دائمًا ما يرتبط العمل التطوعي في الأذهان بمساعدة الفقير أو المحتاج أو الإسهام في أنشطة عامة لا تعود بالربح المادي على مؤديها، إلا أن الشبكة العُمانية للمتطوعين "تعاون" استطاعت أن تضع مفهوما جديدا للعمل التطوعي، من خلال تسليط الضوء على الموروث الشعبي العماني، عبر أعمال تطوعية تستهدف تعريف المجتمع وخاصة الأجيال الشابة منه بالألعاب التقليدية الشعبية.

ولأهمية الرياضة خاصة خلال رمضان، أعلن الفريق عن إقامة فعالية غير تقليدية، من خلال تنظيم منافسات في الألعاب الشعبية، وشملت هذه الفعالية قسمين؛ قسم تثقيفي والمرتبط بعلاقة وثيقة بالجانب الرياضي من خلال إقامة ورش العمل التي قدمها نخبة من المدربين والمختصين وهم: ماجد الصبحي مدرب الصحة والتغذية، وسامح الحبشي مدرب الرياضة في البحرية، وكذلك سالم السناني مدرب منتخب مسقط للرياضات التقليدية. أما القسم الثاني فيتناول تحديات رياضية على شكل دوري للفرق خلال 3 أيام، وتم تنفيذه خلال الفترة من 16-18 من شهر مايو 2019، وخصص الفريق بعضًا من الألعاب والرياضات الشعبية وهي: اللكد، والأرتي، والصياد.

وقدمت هذه الفعالية العديد من المشاركات المختلفة والمميزة التي تنسجم مع أهمية الألعاب التقليدية ومكانتها وتعبّر عن أهمية الرياضة في رمضان وإرادة شباب هذا الوطن المعطاء واعتزازهم بماضيهم وحاضرهم وتطلعهم لمستقبل مشرق.

وفي النهاية أقيم ختام هذه الفعالية يوم السبت 18 مايو 2019 في حديقة القرم بحضور عدد من المدربين والإعلامين، وانتهت الفعالية بتوزيع جوائز الشكر والمشاركه للمشاركين.

وقال المدرب سالم السناني "سعدت بحضوري بدعوة من فريق VOSPORT التطوعي لإقامة فعالية رياضية من أجل تنشيط الحركة الرياضية، ونحن دائما نسعى لنشر ثقافة الألعاب التقليدية العمانية على ساحة المجتمع، وهذه فرصة لإقامة هذه الفعالية التي جمعوا فيها جميع فئات المجتمع المختلفة وأوجه لهم الشكر الجزيل لدعوتي لحضور هذه الفعاليه المميزة".

وشارك في الفعالية عدد من الجهات الراعية، وقدمت هذه الفعالية العديد من المشاركات المختلفة والمميزة التي تنسجم مع أهمية الألعاب التقليدية ومكانتها وتعبّر عن أهمية الرياضة في رمضان وإرادة شباب هذا الوطن المعطاء واعتزازهم بماضيهم وحاضرهم وتطلعهم لمستقبل مشرق.

وقال محمد الفزاري منسق اللجنة إن فريق VOSPORT برز ضمن مسابقة "المتطوعون" في رمضان كأحد الفرق المشاركة في المسابقة والذي مثلته لجنة المشاريع.

وجاء تشكيل اسم الفريق VOSPORT من جمع كلمتي Volunteer (متطوع) وSport (رياضة) والتي تجمع هوية الفريق المتمثلة في "التطوع الرياضي"؛ حيث إن رسالة الفريق تتمثل في خلق بيئة رياضية لممارسة الرياضة لمختلف الفئات واستغلال الطاقات الشبابية في شهر رمضان.

وأكد يحيى راهي قائد الشبكة العمانية للمتطوعين "تعاون" الإنجازات المميزة التي حققها الطلاب الملتحقين بأكاديمية "تعاون 2019"، مشيرا إلى أنه استمراراً للجهود المبذولة فقد أقيمت مسابقة "المتطوعون في رمضان" استكمالاً لدور اللجان ومساهمتهم للعمل في شهر رمضان المبارك.