سارق المحلات في مسقط بقبضة الشرطة

مسقط - الرؤية

قال مصدر بشرطة عُمان السلطانية إنَّ قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على متهم من جنسية آسيوية، لارتكابه عددًا من جرائم السرقة في نطاق محافظة مسقط وعدد من المحافظات.

وأضاف المصدر أنَّ المتهم كان يقوم بخلع أبواب المحلات باستخدام مفك حديدي، ثم يتَّجه مباشرة إلى صندوق المحاسب ليستولي على ما فيه من مبالغ. وأشار المصدر إلى أنَّ المتهم دخل السلطنة بتأشيرة زيارة، وكان يستخدم أثناء ارتكابه للجريمة سيارة مستأجرة. ودعا المصدر أصحاب المحلات إلى التقيد بالاشتراطات الوقائية اللازمة تفادياً لعدم تعرض محلاتهم للسرقة وتركيب أجهزة المراقبة قدر الإمكان.