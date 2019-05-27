"اتحاد القدم" يكشف روزنامة الموسم المقبل.. و"السوبر" في 13 سبتمبر

الرؤية - أحمد السلماني

كشفَ الاتحادُ العُماني لكرة القدم عن تفاصيل روزنامة مختلف مسابقاته الفنية في الموسم المقبل (2019/2020)، والمتمثلة في دوري عمانتل ودوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية والفئات السنية تحت 21 سنة و18 سنة و16 سنة.

ومن المقرر أن تقام كأس السوبر في 13 سبتمبر، وسيسبقها انطلاق كأس الاتحاد في 23 أغسطس، فيما سينطلق دوري عمانتل في 14 سبتمبر وسينتهي في 10 أبريل، والكأس الغالية في 30 من سبتمبر، فيما سينطلق دوري الدرجة الأولى في 13 سبتمبر، والدرجة الثانية في العشرين منه، ودوري تحت 21 سنة في 22 سبتمبر، وقبله بيوم دوري تحت 18، أما دوري تحت 16 فينطلق في 27 سبتمبر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده هشام العدواني مدير الرابطة، وخليفة الحسني مدير دائرة المسابقات، بقاعة المؤتمرات باستاد السيب، ظهر أمس الإثنين، وأدار المؤتمر حمدان المعني من الدائرة الإعلامية بالاتحاد. وكشف العدواني أنه سيتم تشكيل فريق فني من المتخصصين لتقييم الموسم المنصرم، كما جاء الإعلان المبكر عن الروزنامة لضمان جهوزية جميع الأطراف ذات الصلة للمسابقات، والاستعداد الجيد لها بما يُسهم في تطور الدوريات، مشيرا إلى أنه تم المباشرة في إعدادها منذ فبراير الماضي. وأعلن العدواني أن الدوريات لن تتوقف لأي سبب سوى حالات الطوارئ، وأنه تم الاتفاق بين الاتحاد والأندية على ذلك. وأشار العدواني إلى أن فترة التسجيل الأولى للاعبين ستبدأ من 18 يونيو وحتى 10 سبتمبر، أي قبل انطلاقة الموسم، والثانية من 21 وحتى 28 يناير، كما سيتم نوزيع مجموعات الأندية جغرافيا في بطولة كأس الاتحاد.

ولفت العدواني إلى أنه يتفق مع طرح جريدة "الرؤية" فيما يتعلق بالجوائز الفردية نهاية الموسم، مشيرا إلى أن هناك مبادرة في هذا الجانب سيتم الإعلان عنها لاحقا. وعن تراجع تصنيف الدوري، أجاب العدواني أن المعايير تكمن في نتائج مشاركات الأندية العمانية الخارجية، وهذا ملف آخر له وعليه الكثير من التفاصيل.

من جهته، فصّل خليفة الحسني عن تفاصيل المسابقات من حيث مواعيدها والمؤهلات الفنية للمدربين.

وتم الإعلان خلال المؤتمر أنه سيتم تدشين نظام DTMS المعني بتنقلات اللاعبين المحليين وأنظمة أخرى تساهم في دقة البيانات والإحصائيات.