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تزويد طلاب جامعة السلطان قابوس بمهارات تكنولوجيا المعلومات

الإثنين 27 مايو 2019 06:11 م بتوقيت مسقط

تزويد طلاب جامعة السلطان قابوس بمهارات تكنولوجيا المعلومات

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ جامعة السلطان قابوس حلقة عمل لاستقبال الدفعة الثانية من التدريب للعام 2019؛ وذلك بالتعاون مع شركة هواوي.

وتهدفُ حلقة العمل إلى تزويد الطلبة بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليكونوا مستعدين للوظيفة، إضافة لتعزيز تطوير قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عُمان. وشارك في الحلقة محمد الكندي نائب رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، والأستاذ الدكتور حاج بوردوسن عميد كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، وعلي بن عبدالحسين اللواتي خبير تخطيط وتدريب بالشركة العمانية للاتصالات "عمانتل".

ومن خلال هذا البرنامج التدريبي -الذي يتم كل ثلاثة أشهر- ستقوم شركة هواوي عمان بتدريب الطلاب بدلاً من التوظيف المباشر من خلال تجربة أحدث أدوات التكنولوجيا في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتم توظيف بعض الطلاب المتفوقين من بين هؤلاء الطلاب الموهوبين في الشركة.

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