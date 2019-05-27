بلدية مسقط تنهي الاستعدادات لانطلاق "هبطة العيد" في العامرات الأحد المقبل

العامرات - الرؤية

أنهتْ المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات كافة استعداداتها لهبطة عيد الفطر المبارك لهذا العام، وقال عيسى بن سالم الريامي مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات إنه تمَّ تحديد يوم الأحد المقبل 27 رمضان موعدًا لهبطة العامرات؛ حيث جاءَ تحديد هذا الموعد نزولا عند رغبة الأهالي؛ بحيث يكون موعد الهبطة قريبا من يوم العيد.

وأضاف مدير عام البلدية أنَّ موقع هبطة العامرات سيكون في الموقع الذي تمت فيه الهبطة لعيدي الفطر والأضحى من العام الماضي؛ وذلك بجانب مسلخ البلدية، مشيرا إلى أنه رُوعي في هذا الموقع سهولة الوصول إليه، إضافة لقربه من المسلخ واتساع مواقف السيارات. وبين أنه تمت تسوية وتخطيط المواقف بما يسهل على مرتادي الهبطة وأصحاب الماشية من أهالي الولاية والولايات الأخرى، مشيرا إلى الهبطة ستبدأ منذ الصباح الباكر وحتى صلاة الظهر.

وستتيح هبطة العيد لمربي الماشية عرض ما لديهم من مواشٍ أمام المواطنين والمقيمين. ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، تستعدُّ الولايات -خلال الأيام المقبلة- لتنظيم "الهبطات"، وهي أسواقٌ مفتوحة لعرض مُختلف السلع التي يحتاجها الناس خلال أيام العيد، بما فيها المواشي بأنواعها.

وتعدُّ "الهبطات" فرصة للمربين لبيع مواشيهم بأسعار جيدة؛ حيث يحرص العديد من المواطنين على شراء صغار المواشي المعروفة باسم "المواليد" لاستخدامها في الوجبة العمانية التقليدية المعروفة بـ"العرسية"، وهي وجبة تؤكل عادة قبل الذهاب لمصليات العيد، وتتكوّن من الأرز واللحم ويضاف إليها السمن البلدي. ومن بين المشتريات التي يحرص العمانيون على شرائها من الهبطات: السمن البلدي العماني، و(عيدان المشاكيك) المصنوعة من جريد النخيل، و(خصفة الشواء) المصنوعة من سعف النخيل، إلى جانب الحطب، وشراء السكاكين، والأدوات المستخدمة في ذبح وتقطيع لحوم العيد، وأوراق الموز، التي تستخدم في لف (لحم الشواء) قبل وضعها في (التنور)، إضافة لشراء العسل، والتوابل، والمكسرات، والحلوى العمانية، التي تعتبر من وجبات الضيافة العُمانية الأساسية والمهمة، خصوصًا في الأعياد والمناسبات. كما تشهد العديد من الهبطات بيع الأسلحة التقليدية الخفيفة التي يتزين بها الرجال بمختلف أعمارهم؛ مثل: البنادق، والخناجر، والعصي، والأحزمة التقليدية، والسيوف، والملابس العمانية مثل (المصار والكميم).