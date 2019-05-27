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عروض جذابة لامتلاك ألفا روميو "جوليتا" و"جوليا" و"ستيلفيو"

الإثنين 27 مايو 2019 06:00 م بتوقيت مسقط

عروض جذابة لامتلاك ألفا روميو "جوليتا" و"جوليا" و"ستيلفيو"

مسقط - الرؤية

تُمدِّد شركة ظفار للسيارات -الوكيل الرسمي لسيارات ألفا روميو في السلطنة- عروضها الرمضانية الجذابة على طرازات العلامة الإيطالية حتى 13 يونيو المقبل، ويحصل كلُّ من يشتري سيارة من طرازات ألفا روميو "جوليتا" "جوليا"، و"ستيلفيو" على هدايا نقدية مضمونة بقيمة تتراوح ما بين 1,500 - 11,375 ريالا، إلى جانب باقة خدمة صيانة مجانية لمدة 5 سنوات، مع 5 سنوات ضمان، و5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق، وتسجيل مجاني.

وقال بيجو لوكوس مدير التسويق بشركة ظفار للسيارات: تتمتع علامة ألفا روميو بتاريخ عريق وتقدم للسوق العماني تشكيلة من الطرازات المتنوعة التي تتحلى بسمات إيطالية خالصة تمزج ما بين التطور والفخامة، مع الاحتفاظ بإرثها المعهود في الأداء الرياضي الذي استلهمته من سباقات السيارات التي تفوقت بها منذ زمن بعيد، ومن بين طرازات ألفا روميو التي تألقت وحازتْ عددا كبيرا من الجوائز العالمية والإقليمية منذ طرحها، طرازات "جوليتا" و"جوليا" و"ستيلفيو" كوادريفوليو المشمولة في العرض الآن ضمن عروضنا الرمضانية الجذابة التي تأتي مع هدايا نقدية قيمة من 1,500 إلى 11,375 ريالا، وخدمات الـ5 سنوات للصيانة والضمان، جنبا إلى جنب مع خدمات المساعدة على الطريق، إضافة للتسجيل المجاني لتوفر لعملائنا راحة البال وتمنحهم تجربة تملك لا تنسى.

وتمتلك العلامة ألفا روميو تاريخاً حافلاً في عالم تصنيع السيارات الفريدة منذ العام 1910؛ حيث ارتبط اسمها بأفضل الطرازات الإيطالية أداءً في فئتها، لتصبح الاسم المرادف لمتعة القيادة وشغف الانطلاق.

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