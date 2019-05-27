بنك مسقط يسهم في إنجاح احتفاليتي بلدية مسقط و"العريمي بوليفارد" بليلة القرنقشوه

مسقط - الرؤية

شارك بنك مسقط -المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة- في إنجاح الاحتفال بليلة القرنقشوه الذي نظَّمته بلدية مسقط مؤخرًا في جراند مول، وكذلك المشاركة في إنجاح احتفالية العريمي بوليفارد بهذه المناسبة، من خلال رعاية هاتين المناسبتين، اللتين شهدتا حضورًا مميزًا من قبل الأطفال والعائلات، للاستمتاع بالفقرات الترفيهية والمسابقات وتوزيع الهدايا والجوائز وسط أجواء رمضانية مميزة.

وأجرَى بنك مسقط على هامش احتفالية بلدية مسقط بليلة القرنقشوه السحب على جوائز برنامج "المزيونة"، والمخصصة للأطفال؛ حيث تمَّ السحب على 50 جائزة مالية قيمة كل جائزة 100 ريال عماني؛ حيث تمَّ تصميم حساب " المزيونة " للأطفال ليُسهم في تعزيز ثقافة الادخار والتوفير بين الأطفال وتشجيعهم على التوفير من خلال تخصيص جوائز مالية شهرية، وتم تخصيص 40 جائزة شهرية قيمتها 100 ريال عماني. ويمكن لكافة الأطفال الذين يمتلكون حساب في بنك مسقط الدخول في السحوبات، شريطة أن يكون في الحساب مبلغ 50 ريالا فما فوق. كما تم تخصيص 10 جوائز يفوز بها 10 أطفال محظوظين من أصحاب حساب الأطفال من المزيونة الذين يصادف عيد ميلادهم في ذات الشهر وتتم مكافأتهم بمبلغ 100 ريال عماني، علما بأنَّ جميع الأطفال تحت عمر 18 عاما مؤهلين لفتح حساب الأطفال من المزيونة، ولا يوجد رسوم للحد الأدنى من الرصيد.

وتأتي مشاركة بنك مسقط في رعاية الاحتفاء بليلة القرنقشوه ضمن جهوده لدعم تنظيم مثل هذه المناسبات المجتمعية في شهر رمضان المبارك أو طوال العام.

وكان بنك مسقط قد نظَّم مُؤخرًا احتفالية رمضانية خاصة بليلة القرنقشوه في قرية حفري الساحل بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة؛ حيث تمَّ تجهيز وتزيين قرية حفري الساحل بولاية بركاء بالأنوار والمؤثرات الضوئية والصوتية لاستقبال الأطفال مع قيام أطفال القرية بتقديم الأغاني والأناشيد الجميلة عن القرنقشوه، وتمَّ توزيع الحلويات والهدايا على الأطفال في أجواء مميزة.

كما نظَّم بنك مسقط خلال الأيام الماضية سوق "الوثبة" الرمضاني في المقر الرئيسي للبنك، وشهد مشاركة مميزة من قبل رواد ورائدات الأعمال، وحضورا لافتا من قبل الجمهور؛ حيث يمثل السوق إحدى مبادرات البنك لدعم هذه الفئة وتشجيعهم على تحقيق نجاحات في مختلف أعمالهم التجارية.

وكذلك نظَّم البنك -وبالتعاون مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة- معرضًا لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة من 23 إلى 26 مايو. وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، قدَّم البنك الدعم للأسر من فئة الضمان الاجتماعي ضمن برنامج "تضامن" الذي يهدف لنشر الفرح والسرور بين الأسر العمانية؛ من خلال تقديم مجموعة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وضمت قائمة المستفيدين هذا العام أكثر من 170 أسرة عمانية.