"ميسرة" تدشن خدمة تمويل الوكالة للشركات

مسقط - الرؤية

دشَّنتْ ميسرة -نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية من بنك ظفار- تمويل الوكالة لزبائنها من الشركات، ويعدُّ المنتج إضافة قيمة لمجموعة المنتجات المبتكرة والحلول التمويلية التي تقدمها ميسرة.

ويقدِّم تمويل الوكالة حلولًا تمويلية شاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يقدم تسهيلات تمويلية على المدى القصير؛ إذ تعمل هذه التسهيلات على تعزيز ادارة التدفق النقدي لزبائن ميسرة من الشركات من خلال تمكين الزبائن من الحصول على التمويل لمتطلبات رأس المال العامل. كما أن تمويل الوكالة مبني على مفهوم الوكالة المقيدة، وهي عقد الوكالة تقدم ميسرة بموجبها رأس المال للزبون الذي ينفذ العمل التجاري بالنيابة عن ميسرة.

وقال فواز بن رجب العجيلي رئيس الخدمات المصرفية التجارية بميسرة: تم تصميم تمويل الوكالة لزبائننا من الشركات لتلبية احتياجاتهم التمويلية على المدى القصير، وستقدم ميسرة الحلول التمويلية المبنية على الوكالة المقيدة للزبائن لتسهيل عملية ادارة تدفق النقد ولتلبية احتياجات رأس المال العامل. وندرك بميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية مسؤوليتنا لإضفاء القيمة على المنتجات التي نقدمها لزبائننا؛ لذا نقوم بتصميم منتجات وخدمات لتلبية احتياجاتهم المختلفة، وبإمكان زبائننا من الشركات الاستفادة من هذا المنتج حيث سيكون فريقنا على أتم استعداد لتقديم المساعدة لهم.

وقد دشنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية مجموعة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي لاقت استحسانَ الزبائن الكرام؛ حيث دشَّنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية منذ انطلاق عملياتها مجموعة من المنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تخدم شريحة واسعة من زبائنها؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على ردود الزبائن الكرام. كما تقدم ميسرة مجموعة من الخدمات المخصصة لزبائن الخدمات المصرفية المتميزة، بما فيها بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية التي تأتي بمجموعة من الفوائد والمزايا، كما تقدم ميسرة لهذه الشريحة الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.