84 ألف جرعة لتحصين المواشي من الأمراض المعدية في البريمي

البريمي - سيف المعمري

قام المختصون بالثروة الحيوانية بإدارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة البريمي بتحصين المواشي ضد أمراض الطاعون والجدري والتسمم المعوي والحمى القلاعية، وبلغت الجرعات المحصنة في هذا الموسم حتى الآن 84 ألف جرعة في ولاية البريمي إضافة إلى 83 ألف جرعة في ولاية محضة و66 ألف جرعة في ولاية السنينة بمجموع 233 ألف جرعة، وبزيادة قدرها 100 ألف جرعة عن الموسم السابق و75 ألف جرعة عن موسم 2016-2017

وأكد المهندس علي بن عوض اليعقوبي مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة البريمي توفير الوزارة لكل المقومات التي تساعد على نجاح المشروع بما في ذلك فرق العمل المكونة من أطباء وفنيين وعمال متخصصين في التحصين بالإضافة للمعدات والسيارات واللقاحات حتى تصل بجودة عالية إلى كل مربي الثروة الحيوانية.

وأوضح اليعقوبي أنّ الحملة تهدف إلى توصيل الخدمات الوقائية والعلاجية والإرشادية إلى مربي الثروة الحيوانية المنتشرين في مختلف القرى والمناطق والأودية بالمحافظة بما يخدم مكافحة الأمراض المستوطنة والوافدة وخاصة الوبائية منها، إلى جانب تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة قدرتها الإنتاجية وضمان السلامة الصحية لمنتجاتها وتعزيز مستوى الدخل لمربي الثروة الحيوانية وتنمية قدرات المرأة الريفية في جميع القرى والمناطق المتباعدة مما يؤدي إلى استقرار هذه المجتمعات الريفية، والحفاظ على الصحة العامة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وزيادة الحركة التجارية المتعلقة بالثروة الحيوانية بما ينعكس على زيادة مستوى دخل الأفراد.

ومن جانبه قال هزيم الكعبي رئيس العيادة البيطرية بمحضة: لمسنا مدى إقبال المواطنين على التحصين في الموسم نظراً للنتائج الإيجابية التي حققها المشروع بالإضافة إلى الخطة الإعلامية التي وضعت سلفاً لتثقيف الجمهور حول خطورة الأمراض وأهمية التحصين، كما أنّ العيادات البيطرية المتواجدة في الولايات على أهبة الاستعداد لخدمة المربين وتوفير كل ما يحتاجه المربي من الخدمات العلاجية والوقائية.