الأسواق السمكية في أواخر رمضان.. وفرة في المعروض وانخفاض بالأسعار

مسقط – الرؤية

شهدت الأسواق السمكية في محافظات السلطنة مع انتهاء نصف شهر رمضان الكريم انخفاضا ملحوظا في أسعار الأسماك وسط حركة شراء نشطة من المستهلكين فاقت الحركة المتوسطة التي كانت في بداية شهر رمضان والتي استمرت على مدى أسبوعين.

وبين وفرة المعروض وثبات الأسعار وانخفاضها لعدد من أنواع الأسماك تواصلت أعمال شركات بيع وتسويق الأسماك في رفد السوق المحلي بالأسماك من مختلف أنواعها في الأسواق ومحلات بيع الأسماك في الولايات بالمحافظات من أسطول الصيد الحرفي من المحافظات الساحلية بالسلطنة مع وجود وفرة من المعروض وإمكانية زيادتها في حال زيادة الإقبال من المستهلكين. كما شهدت منافذ البيع في شركات الأسماك بالمنطقة الصناعية في غلاء بولاية بوشر بمحافظة مسقط حركة شراء مستمرة من المستهلكين في الفترتين الصباحية والمسائية.

وفي سوق ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة انخفضت أسعار عدد من أنواع الأسماك منذ نهاية الأسبوع الماضي حيث بيع الكيلوجرام الواحد من أسماك السهوة بريال وسبعمائة بيسة بعد أن كان بريالين من بداية شهر رمضان الكريم وبيعت أسماك الشعري للكيلوجرام بريالين بعد أن كانت بريالين ونصف وتراجعت أسعار الكيلوجرام الواحد من أسماك الصيمة إلى 700 بيسة بعد أن كانت بريال واحد.

ولم يختلف الحال في أسواق محافظة شمال الشرقية التي تشهد وفرة في المعروض من الأسماك التي تصل من أسطول الصيد الحرفي من الولايات الساحلية في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى المجاورتين لها حيث شهد سوق نيابة سناو بولاية المضيبي حركة شراء نشطة وانخفاض أسعار بعض أصناف الأسماك حيث بيع الكيلوجرام من أسماك الشعري بريال وسبعمائة بعد أن كان ريالين وبيعت أسماك السهوة بريالين للكيلوجرام الواحد بعد أن كانت ريالين ونصف وتراجع سعر أسماك الجيذر المقطع للكيلوجرام الواحد إلى ريالين وثمانمائة بيسة من ثلاثة ريالات.

وفي سوق ولاية إبراء للأسماك شمل انخفاض الأسعار أسماك الجيذر التي بيعت بريالين وستمائة بيسة للكيلوجرام الواحد تراجعًا عن سعر ثلاثة ريالات من بداية شهر رمضان وبيعت أسماك السهوة للكيلوجرام الواحد بريالين من ريالين ونصف وتراوح سعر الكيلوجرام الواحد لأسماك الشعري بين ريال ونصف إلى ريالين متراجعة عن ريالين ونصف قبل أسبوع وثبتت أسعار أصناف الضلعة والقد على 500 بيسة للكيلوجرام الواحد. وطالت موجة الانخفاض سعر بيع الأسماك كاملة دون تقطيع حيث كانت السمكة الواحدة من الجيذر تباع بسعر بين ستة وسبعة ريالات للواحدة انخفضت إلى خمسة ريالات.

وفرت شركات بيع وتسويق الأسماك الأسماك في أسواق ولايات مطرح والعامرات والسيب بمحافظة مسقط وولاية الكامل والوافي ونيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، وتمّ العمل أمس في تغطية أسواق ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية وولايتي بركاء والمصنعة بمحافظة جنوب الباطنة على أن يتم العمل اليوم في تغطية سوق نيابة سناو بولاية المضيبي وقرية المنترب بولاية بدية في محافظة شمال الشرقية وولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.