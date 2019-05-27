ميناء السلطان قابوس يستقبل أول سفينة سياحية هندية تزور السلطنة خارج الموسم الشتوي

مسقط - الرؤية

استقبلَ ميناء السلطان قابوس، أمس، السفينة السياحية الهندية كارنيكا كأول سفينة سياحية هندية تزور السلطنة، في أول تجربة من نوعها لاستقبال زيارات السفن السياحية للسلطنة خلال فصل الصيف، خارج نطاق الموسم السياحي الشتوي للسفن السياحية "كروز".

ويبلغ عددُ ركاب السفينة السياحية الهندية كارنيكا 1043 راكبا مع طاقم السفينة، وتم عرض مجموعة من الحزم والبرامج السياحية عليهم عن طريق الوكيل الملاحي، إضافة لبرنامج استقبال رسمي للسفينة يحضره المختصون بوزارة السياحة، علما بأنَّ برنامج السفينة يتضمن أيضا زيارتها لميناء خصب في محافظة مسندم في السادس من يونيو، ضمن برنامج زياراتها لهذين الميناءين خلال فصل الصيف؛ حيث ستزور السفينة كارنيكا ميناء السلطان قابوس 17 زيارة وميناء خصب 16 زيارة.

وقال عبدالله بن سيف السعدي رئيس قسم السفن والرحلات السياحية بوزارة السياحة، إلى أنَّ زيارة السفينة السياحية الهندية كارنيكا تأتي في إطار جهود وزارة السياحة الهادفة لتطوير قطاع السفن السياحية واستقطابها على مدار العام والترويج للمواقع الطبيعية والسياحية والمعالم الحضارية والثقافية للسلطنة، من خلال برامج وحزم سياحية يجري تسويقها والاتفاق عليها بين زوار السفن السياحية والوكيل الملاحي والشركات السياحية المتخصصة بالسلطنة.

وأضاف السعدي أنَّ قطاع السفن السياحية من القطاعات السياحية المهمة التي تركز عليها عملية التنمية السياحية في السلطنة؛ نظرا للمقومات الطبيعية والجغرافية التي حباها الله السلطنة في هذا الجانب، إضافة لجهود الحكومة الرشيدة في تطوير قطاع الموانئ والبنية الأساسية المرتبطة به وما تبذله الوزارة من جهود ترويجية وتسويقية لاجتذاب السفن السياحية العالمية بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والقطاع الخاص وتوفير التسهيلات والتصاريح والبرامج والحزم السياحية ذات الصلة.

وأوضح السعدي أنَّ زيارة السفينة السياحية الهندية كارنيكا تمثل أهمية نوعية في زيادة حركة السياح وزوار السفن السياحية للسلطنة على مدار العام، والعمل على تعزيز العائد الاقتصادي لقطاع السفن السياحي بحكم أنَّ السفن السياحية العملاقة "كروز" تسير رحلاتها للمنطقة والسلطنة في فصل الشتاء فقط، إضافة إلى أن السوق السياحية الهندية سوق واعدة والسفينة كارنيكا هي الأولى من نوعها في قطاع السفن السياحية الهندية.

وأشار عبدالله بن سيف السعدي رئيس قسم السفن والرحلات السياحية بوزارة السياحة إلى أنَّ ‏زيارة السفينة السياحية الهندية للسلطنة تعدُّ خطوة مهمة لتعريف السياح من شبه القارة الهندية والدول الآسيوية المجاورة بالمقومات الطبيعية والتاريخية للسلطنة؛ حيث تعد الهند من الأسواق السياحية المستهدفة التي تركز عليها وزارة السياحة في خططها الترويجية، موضحا أن دول العالم تتسابق لاجتذاب السفن السياحية العالمية نظرا لنوعية السياح عليها ولما لها من دور في التعريف والترويج السياحي وما تشكله من قيمة مضافة للقطاع، إضافة إلى دورها الرئيسي في عودة ركاب هذه السفن مرة أخرى كسياح هم وعائلاتهم للدول التي يتعرفون عليها من خلال زياراتهم المسبقة على متن هذه السفن السياحية، مضيفا أنَّ القيمة المضافة للسفن السياحية تحتسب من عدة جوانب؛ منها الترويجية والتسويقية، إضافة للتسوق وبيع الحزم السياحية وحركة النقل من وإلى الموانئ والخدمات المصاحبة، فضلا رسوم الرسو والتزود بالخدمات اللوجستية لهذه السفن...وغيرها.