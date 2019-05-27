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مذكرة تفاهم بين "صحار الدولي" و"الأرجان تاول" لتوفير خدمات أفضل وأسرع للزبائن

الإثنين 27 مايو 2019 05:41 م بتوقيت مسقط

مذكرة تفاهم بين "صحار الدولي" و"الأرجان تاول" لتوفير خدمات أفضل وأسرع للزبائن

مسقط - الرؤية

وقَّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع شركة الأرجان تاول للاستثمار؛ بهدف تسهيل القروض الإسكانية للزبائن الراغبين في شراء الوحدات السكنية في المشاريع العقارية لشركة الأرجان، وتقديم قيمة تنافسية لهم؛ وذلك تواصلا لالتزامه بهدف مساعدة الزبائن لتحقيق الفوز من خلال توفير حلول سريعة تناسب متطلباتهم في عالم دائم التطور.

وتمَّ توقيع مذكرة التفاهم في المكتب الرئيسي لبنك صحار الدولي في مجمع السيف بمنطقة شاطئ القرم من قبل خليل بن سالم الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية بالبنك، ومحمد بن موسى العبري الرئيس التنفيذي لشركة الأرجان تاول.

ويقدِّم صحار الدولي قروضه الإسكانية التنافسية للزبائن الراغبين في شراء وحدات عقارية في مشاريع شركة الأرجان تاول في مواقعها الرئيسية الثلاثة: مشروع قرية الأرجان - البستان، مشروع الواحة - بولاية بركاء، ومشروع تلال القرم، ويأتي ذلك مكملاً لجهود صحار الدولي في أن يكون أكثر سرعة في كل تعاملاته، وأن يقدم قيمة أكبر لزبائنه، وأن يكون أوسع أفقًا في تلبية متطلبات زبائنه ومساعدتهم على الفوز انعكاسا لشعار حملته #أهلا_بالفوز.

وقال خليل الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية: من خلال نسبة الفائدة التنافسية التي نقدمها لزبائننا بموجب هذه المذكرة، وحرصنا على تقديم خدمة سريعة تضمن للزبون إكمال إجراءات القرض الإسكاني خلال 72 ساعة، فإن هدفنا من خلال هذه المذكرة وغيرها من التسهيلات هو مساعدة الزبائن على تحقيق أهدافهم بشراء منزل الأحلام. وبرؤيتا الرامية لأن نكون مؤسسة خدمية عمانية رائدة على المستوى العالمي، نحرص على التعرف على احتياجات الزبائن باستمرار من أجل تقديم ما يناسبهم ويساعدهم على الفوز في كل عمل يقومون به.

وأكد محمد بن موسى العبري الرئيس التنفيذي لشركة الأرجان تاول، أنَّ الهدف من توقيع المذكرة يتمثل في مساعدة المشترين في امتلاك منازل من خلال التسهيل المالي، وقال: حرصنا على مدى السنين بدراسة السوق للتعرف على متطلبات ورغبات مشتري المنازل من حيث أذواقهم وميزانياتهم المناسبة. واكتسبنا سمعة مرموقة في سوق العقارات حيث نقوم بتصميم منازل تناسب متطلبات المشترين من مختلف المستويات. ومن خلال توقيعنا على هذه المذكرة مع صحار الدولي، جعلنا فرصة امتلاك منزل الأحلام للزبائن أقرب من أي وقت مضى.

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