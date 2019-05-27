القبض على المتلاعبين بأسعار المياه بالشرقية

إبراء – الرؤية

بذلت إدارتا حماية المستهلك بشمال وجنوب الشرقية جهودا حثيثة لضمان عدم التلاعب بالأسعار في المحافظتين نتيجة تعرضهما للأنواء المناخية الأخيرة التي تسببت في انقطاع خدمة المياه مؤقتًا، ما أدى إلى نقص حاد في توافرها.

وشكلت الإدارتان فرق عمل من المفتشين للتواجد بأماكن انتشار صهاريج نقل المياه لتوعية أصحاب هذه الصهاريج بضرورة الالتزام بالأسعار وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لرفع الأسعار على المستهلكين مستغلين حاجتهم لها، كما تلقت الفرق البلاغات التي ترد عبر خط المستهلك للعمل على معالجتها بشكل فوري.

كما شكلت إدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية فرقاً مناوبة من المفتشين في ولايات الكامل والوافي، وجعلان بني بوحسن، وجعلان بني بوعلي، ونيابة الأشخرة وأصيلة والمناطق الساحلية نتيجة نقص المياه بسبب انفجار الأنبوب الرئيسي الناقل للمياه نتيجة جرف الأودية بشكل أدى إلى نقص المياه. في حين شكلّت إدارة شمال الشرقية 5 فرق عمل ميدانية وتم وضع خطة متكاملة تشمل جميع ولايات المحافظة، كما قامت الإدارة بالتنسيق المباشر مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام للتعامل المباشر مع كل من تسول له نفسه المساس بحاجة المستهلك.

وتم توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات على خط المستهلك حيث تلقت الإدارة عدداً من البلاغات وتم التعامل معها فورًا، كما تمت إحالة بعض أصحاب الصهاريج الذين رفعوا السعر إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية، كما تمَّ تكوين فريق من أخصائيي الضبط لزيارة ولاية وادي بني خالد والتي كانت من أكثر الولايات بالمحافظة تأثرًا بالأنواء المناخية للتأكد من عدم استغلال التجار للأنواء المناخية ورفع أسعار المواد الاستهلاكية في المحلات التجارية، وتوفر المواد الأساسية فيها.