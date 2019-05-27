نجاح اكتتاب الإصدار الثاني لصكوك "ميثاق".. وإقبال متزايد من المستثمرين والمؤسسات

مسقط - الرؤية

حصل ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط على موافقة الهيئة العامة لسوق المال لزيادة حجم الإصدار الأصلي لصكوك ميثاق للإصدار الثاني من مبلغ (25) مليون ريال إلى مبلغ 45,596,700 ريال عماني، وهو ما يمثل مجموع مبالغ الاكتتاب المستلمة وشهد الإصدار الثاني إقبالاً من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات. كما تلقى ميثاق للصيرفة الإسلامية موافقة الهيئة العامة لسوق المال على تخصيص وإدراج صكوك ميثاق للإصدار الثاني بسوق مسقط للأوراق المالية. وستحصل جميع الاكتتابات الناجحة على التخصيص الكامل بنسبة 100٪ من الصكوك المكتتب بها، والتي ستضاف إلى حسابات المكتتبين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

ويأتي النجاح والتجاوب الكبيرين للاكتتاب في الإصدار الثاني من برنامج الصكوك الإسلامية الذي دشنه ميثاق للصيرفة الإسلامية خلال الفترة من 29 إبريل وحتى 15 مايو 2019 ليؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها ميثاق للصيرفة الإسلامية لدى المستثمرين وريادته في تعزيز مجال الصيرفة الإسلامية ودعم مجالات التمويل الإسلامي بالسلطنة.

وكان ميثاق الرائد في تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية الإسلامية أعلن خلال شهر إبريل عن بدء الاكتتاب في الإصدار الثاني من برنامج الصكوك الإسلامية بقيمة 25 مليون ريال عماني بمعدل ربح سنوي يبلغ 5.5% ولفترة 5 سنوات مستحقة في 2024. ويأتي إصدار النسخة الثانية من الصكوك بعد النجاح الكبير الذي حققه الإصدار الأول والذي طرحه ميثاق خلال عام 2017.

وعبر المسؤولون في ميثاق للصيرفة الإسلامية عن سعادتهم بنجاح الاكتتاب الثاني للصكوك مقدمين الشكر والتقدير للهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني على الدعم والتوجيهات التي قدموها خلال الفترة الماضية والتي توجت بهذا النجاح والإقبال الكبيرين، حيث تم زيادة حجم الإصدار الأصلي للصكوك موضحين أن قيمة الاكتتاب في الإصدار الثاني للصكوك الإسلامية وصلت إلى الضعف تقريباً ما يؤكد ثقة المستثمرين بميثاق للصيرفة الإسلامية. ويشكل ذلك النجاح حافزا لميثاق للصيرفة الإسلامية للاستمرار في تطوير منتجات مصرفية مبتكرة وطرح خدمات وتسهيلات مصرفية يستفيد منها الزبائن وتلبي احتياجات الشركات في تمويل المشاريع المختلفة وفي كافة المجالات والقطاعات.

وكان بنك مسقط قد أعلن خلال الفترة الماضية عن النتائج المالية الأولية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م، حيث سجل إجمالي إيداعات زبائن ميثاق للصيرفة الإسلامية 987 مليون ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018 فقد كان إجمالي إيداعات زبائن ميثاق للصيرفة الإسلامية 967 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 2.1%، وكذلك كان إجمالي التمويل الإسلامي (1,163) مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018 حيث كان إجمالي التمويل الإسلامي 1,019 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 14.1%.