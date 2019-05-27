تسجيل 14 مبيدا للاستخدامات الزراعية ومكافحة القوارض

مسقط – الرؤية

عقدت لجنة تسجيل المبيدات اجتماعها التاسع بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية برئاسة المهندس صالح بن محمد العبري مدير عام التنمية الزراعية رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين لمختلف الجهات الحكومية المتمثلة في الهيئة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط، إلى جانب وزارة الزراعة والثروة السمكية.

واستقبلت الوزارة 278 طلب تسجيل مبيد وتم مراجعة 245 طلبا وتسجيل 59 مبيدا وإصدار شهادات التسجيل لها. ووافقت لجنة تسجيل المبيدات في اجتماعها التاسع على تسجيل 14 مبيدا منها 10 مبيدات للاستخدام الزراعي ومبيدين لمكافحة الرمة ومبيدين لمكافحة القوارض وجارٍ استكمال إجراءات بقية الطلبات من قبل الشركات المتقدمة للتسجيل.

واتخذت اللجنة القرارات المناسبة حيال جميع طلبات التسجيل، كما ناقشت مختلف الجوانب الفنية المتعلقة ببعض طلبات التسجيل واتخاذ القرارات المناسبة وفق المرجعيات الدولية والدراسات الفنية من قبل الجهات المختصة.