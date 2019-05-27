"الزبير للمؤسسات الصغيرة" يسهل فتح منافذ بيع جديدة لأعضائه

مسقط – الرؤية

سهل مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة فتح منافذ مُتعددة لنقاط البيع لمؤسسة خلطات الجدة لصاحبتها زعيمة بنت سيف بن ناصر السلامية إحدى الفائزات في البرنامج لعام 2017 وذلك بالتعاون مع مؤسسة أبراج الزاهرة للاستثمار أحد أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة لصاحبها رائد الأعمال منصور بن ناصر الرحبي صاحب العلامة التجارية AZ MedCare والفائز بالبرنامج لعام 2017.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع إستراتيجية المركز في توفير فرص لتطوير الأعمال للمشاريع الصغيرة أعضاء المركز من خلال توفير منافذ بيع لمنتجات مؤسسة خلطات الجدة والمتخصصة في مجال إعداد منتجات العناية بالشعر عن طريق مؤسسة أبراج الزاهرة AZ MedCare والمتخصصة في توفير وتوزيع الأجهزة والأدوات الطبية والأدوية ومنتجات العناية الصحية والعناية بالأطفال وكبار السن وذلك من خلال توزيع المنتجات على عدد من الصيدليات والمستشفيات الخاصة المتعاقدة معها.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم مؤسسة أبراج الزاهرة للاستثمار بتوزيع منتجات خلطات الجدة على عملائها من الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، مما يساهم في التعريف بمنتجات خلطات الجدة.

وتتنوع منتجات مؤسسة خلطات الجدة لصاحبتها زعيمة بنت سيف بن ناصر السلامية بين إعداد منتجات العناية بالشعر وتلوينه من منتجات طبيعية من البيئة العمانية وتشمل على 3 أصباغ باللون الأشقر والكستنائي ولون الشوكلاته إضافة إلى خلطة الحناء ضد تساقط الشعر وخلطة الحناء ضد القشرة.

وقال نوزر نورنجي مستشار تطوير الأعمال بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز تواجد منتجات خلطات الجدة في السوق المحلي وتعزيز انتشارها بشكل أكثر تنظيمًا وفي عدة محافظات ومناطق في السلطنة، كما يهدف أيضاً إلى تنويع الخدمات والمنتجات التي تقدمها أبراج الزاهرة إلى الصيدليات والمراكز الصحية في السلطنة حيث يحرص المركز على توفير فرص تعاون تجاري وتعريف المجتمع المحلي بمنتجات أعضائه إضافة إلى تحقيق التكامل ما بينهم.

ومن جانبها قالت زعيمة السلامية: سعداء بالتعاون مع مؤسسة أبراج الزاهرة للاستثمار لتوزيع منتجات خلطات الجدة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، ونتوقع أن يساهم ذلك في زيادة مبيعات مختلف منتجات العناية بالشعر لدينا. وأشكر مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة على دعمهم اللامحدود وتوفير فرص تعاون تجاري لأعضائه.

وأعرب منصور بن ناصر الرحبي عن سعادته بهذا التعاون التجاري مع مؤسسة خلطات الجدة، مشيرا إلى أنَّ هذه المنتجات تساهم في تنويع الخدمات والمنتجات التي تقدمها مؤسسة أبراج الزاهرة للاستثمار، موضحاً أنَّ ذلك التعاون يأتي نتيجة دعم ومساندة المستشارين بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في توجيه رواد الأعمال أعضاء المركز وتوفير الفرص المناسبة لتطوير أعمالهم التجارية.