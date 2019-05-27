مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شركة ظفار للسيارات حملة لاستدعاء 42 سيارة رام بيكاب1500 (DT)طراز 2019م، اعتمادًا على أرقام الشاصي من(1C6SRFFT0KN509800) إلى (1C6SRFLT9KN719963).

ويأتي الاستدعاء فقط للمركبات ذات الدواسات القابلة للتعديل والتي تحتوي على برغي بلاستيكي سفلي قابل للعطل والذي يقوم بدفع دواسة المكابح إلى تغيير مكانها خلال عمليات التعديل مما ينتج عنه فصل دواسة المكابح عن مجموعة الدواسات القابلة للتعديل مما يؤدي إلى عدم تمكن السائق من تطبيق المكابح باستخدام دواسة المكابح مما يزيد خطر الاصطدام من دون سابق إنذار، وعليه سوف تقوم الشركة بإضافة فاصل (شريط مكبس) إلى عمود الترس الدودي لمجموعة الدواسات كتوقف أساسي على جانب دواسة البنزين بالإضافة إلى مشبك (كتلة توقف) في نهاية مسار تعديل دواسة المكابح لتعمل كفرامل ثانوية في حال فشل الصامولة السفلية البلاستيكية.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.