استبدال سيارة لمستهلك في شمال الشرقية

إبراء – الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية مؤخرًا من عقد تسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات السيارات بالمحافظة، وذلك باستبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة.

وتعود تفاصيل الاستبدال إلى تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بإبراء مفادها رغبته في استبدال المركبة التي كان قد اشتراها من إحدى وكالات السيارات؛ لظهور أعطال في نظام السيارة الكهربائي بشكل يتنافى مع حالة المركبة الجديدة والتي مازالت لم تسجل باسم المستهلك، وبدورها قامت الإدارة وبالتعاون والتنسيق مع المختصين بالوكالة بدراسة الشكوى والتأكد من جديتها وأسبابها، ومواجهة مسؤولي الوكالة بالأسانيد القانونية المؤيدة لطلبات المستهلك والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك. وبعد التأكد من وجود الملاحظات والعيوب التي وردت بالشكوى تمت التسوية باستبدال السيارة بأخرى جديدة للمستهلك.