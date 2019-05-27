ضبط المتهمين بخدش الحياء العام خلال "القرنقشوه"

مسقط- الرؤية

كشف مصدر بشرطة عمان السلطانية أن قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على مواطنين؛ أحدهما بتهمة خدش الحياء العام والظهور بمظهر مخل للآداب العامة، والآخر بتهمة إهانة العلم الوطني وخدش الحياء العام أثناء خروج بعض المواطنين للاحتفال بالنصف من رمضان "القرنقشوه"، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

وتدعو شرطة عمان السلطانية الجميع بالتقيد والالتزام بالقوانين والأعراف والتقاليد الاجتماعية، كما تدعو أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم وتوجيههم بالابتعاد عن السلوكيات والعادات السيئة حتى لا يقعوا تحت طائلة المسائلة القانونية.