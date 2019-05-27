الإثنين, 27 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. شرطة
  5. عرض الخبر

ضبط المتهمين بخدش الحياء العام خلال "القرنقشوه"

الإثنين 27 مايو 2019 04:47 م بتوقيت مسقط

ضبط المتهمين بخدش الحياء العام خلال "القرنقشوه"

مسقط- الرؤية

كشف مصدر بشرطة عمان السلطانية أن قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على مواطنين؛ أحدهما بتهمة خدش الحياء العام والظهور بمظهر مخل للآداب العامة، والآخر بتهمة إهانة العلم الوطني وخدش الحياء العام أثناء خروج بعض المواطنين للاحتفال بالنصف من رمضان "القرنقشوه"، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

وتدعو شرطة عمان السلطانية الجميع بالتقيد والالتزام بالقوانين والأعراف والتقاليد الاجتماعية، كما تدعو أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم وتوجيههم بالابتعاد عن السلوكيات والعادات السيئة حتى لا يقعوا تحت طائلة المسائلة القانونية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 أكتوبر 2015

محاكمة ممثلة مصرية بتهمة خدش الحياء العام

المزيد

04 أبريل 2018

القبض على 20 متهمة بالخوير بتهمة "خدش الحياء العام"

المزيد

20 سبتمبر 2017

مدير عام مكافحة المخدرات: 63% انخفاضا بالقضايا منذ بداية العام .. و10% تراجعا في عدد المتهمين

المزيد

23 نوفمبر 2015

المدعي العام يوجه بسرعة التحقيق مع المتهمين في قضايا إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الفطر

دولي - أخبار

"التواصل الحكومي" يوضح تفاصيل الضريبة الانتقائية.. والتطبيق بعد 20 يومًا

الاقتصاد - محلي

فرق الطوارئ في "ديم" تعيد إمدادات المياه إلى شمال وجنوب الشرقية

الاقتصاد - محلي

رئيس "جمعية المحامين" لـ"الرؤية": "فك كربة" تنجح في الإفراج عن 330 معسرًا

المحليات - أخبار

السنيدي يبحث مع ممثلي المجمعات التجارية آليات زيادة الترويج للمنتجات العمانية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة