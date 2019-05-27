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بالفيديو.. اختناق مسافرين على متن طائرة إثر تعطل مكيف الهواء

الإثنين 27 مايو 2019 03:46 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. اختناق مسافرين على متن طائرة إثر تعطل مكيف الهواء

 


تم احتجاز الركاب على متن طائرة لشركة "Sunwing Airlines"، كانت متجهة من كانكون في المكسيك إلى تورنتو بكندا، مع تعطل التكييف ما أدى إلى إغماء بعض المسافرين من شدة الحر.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حال الركاب على متن الطائرة وهم يحاولين خفض الحر عن طريق استخدام الورق كمروحة، كما صرخ أحد الركاب، قائلا: إنه من الضروري فتح مخرج الطوارئ لأن الأطفال يفقدون الوعي.

وعلق أحد المستخدمين يوم 24 مايو، "كادت الشركة أن تقتل الركاب، فلا هواء، والأطفال يصرخون والناس يبكون، وأوشك طفلي أن يفقد الوعي".

وقالت الشركة في بيان، نؤكد أن الرحلة ألغيت اليوم بسبب مشكلة الصيانة، التي أثرت على تكييف الهواء على متن الطائرة.

وقامت الطائرة بالهبوط بينما حاول متخصص بإصلاح المشكلة لمدة ساعة تقريبا، لكن دون جدوى.

ولم تذكر الشركة في بيانها، ما أشار إليه الركاب على تويتر بخصوص إصابة الأطفال بالإغماء من شدة الحر.

وأضاف أحد الركاب، اضطررت إلى خلع ملابس أطفالي في محاولة يائسة لتبريدهم بعد أن أغمي عليهم.

وتمت الرحلة في صباح اليوم التالي، وقالت شركة الطيران إن الركاب قد حصلوا على الإقامة تلك الليلة بالإضافة إلى قسائم طعام وشراب أثناء إقامتهم في المطار.

 

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