نهال محسن | مصر

حاول دايما

ولا تزعل .. ولا تشيل من حد

عشان ممكن في لحظه يكون

مش موجود علي وش الارض

وليه نحقد وليه نحسد

وما بينا المسافات نبعد

قرب من صاحبك وحبيبك

ود الجار وكإنه قريبك

ده الدنيا مسيرها ف يوم لزوال

الرحمه ياهوه .. مهي مش أدغال

إهدا .. واستهدا كده بالله

ده الكون فاني .. واحنا ياولداه

بنصارع بعضينا م الروضه

علي دنيا رخيصه وماتسوي

عند الي خلقها جناح بعوضه

وهتاخد ايه وانت رايح معاك

قولي .. اقنعني .. مهو مصيرنا هناك

قالو الكفن ملوهش جيوب

وهتاخد ياحسنات ياذنوب

فا نضف قلبك وحاسب قوي

لا تخلي شرك فيك يتحكم

وتعملي روحك فهلوي

صدقني ..

هيتقلب السحر عليك

وتشوف شرك كده بعنيك

اعقل وارتقي وبلاش أفوره

امشي لقدام . لا تخطي ل ورا

خليك راقي زي رسولك

خليهم فالموت يدعولك

ده لا دايم الا عمل صالح

وقلب نقي، يعفي .. يسامح

ولا يزعل وبيشيل من حد

مهو كلنا ف لحظه ممكن

نتمحي من علي وش الارض

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