الإثنين, 27 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

وش الأرض

الإثنين 27 مايو 2019 10:00 ص بتوقيت مسقط

وش الأرض

 

نهال محسن | مصر

 

حاول دايما

ولا تزعل .. ولا تشيل من حد

عشان ممكن في لحظه يكون

مش موجود علي وش الارض

وليه نحقد وليه نحسد

وما بينا المسافات نبعد

قرب من صاحبك وحبيبك

ود الجار وكإنه قريبك

ده الدنيا مسيرها ف يوم لزوال

الرحمه ياهوه ..  مهي مش أدغال

إهدا .. واستهدا كده بالله

ده الكون فاني .. واحنا ياولداه

بنصارع بعضينا م الروضه

علي دنيا رخيصه وماتسوي

عند الي خلقها جناح بعوضه

وهتاخد ايه وانت رايح معاك

قولي .. اقنعني .. مهو مصيرنا هناك

قالو الكفن ملوهش جيوب

وهتاخد ياحسنات ياذنوب

فا نضف قلبك وحاسب قوي

لا تخلي شرك فيك يتحكم

وتعملي روحك فهلوي

صدقني ..

هيتقلب السحر عليك

وتشوف شرك كده بعنيك

اعقل وارتقي وبلاش أفوره

امشي لقدام . لا تخطي ل ورا

خليك راقي زي رسولك

خليهم فالموت يدعولك

ده لا دايم الا عمل صالح

وقلب نقي، يعفي .. يسامح

ولا يزعل وبيشيل من حد

مهو كلنا ف لحظه ممكن

نتمحي من علي وش الارض

   ........

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 يونيو 2018

قيد الأرض

المزيد

17 مارس 2015

كلاسيكو الأرض

المزيد

12 فبراير 2018

الأرض عنواني

المزيد

21 فبراير 2018

الأرض المحايدة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الفطر

دولي - أخبار

"التواصل الحكومي" يوضح تفاصيل الضريبة الانتقائية.. والتطبيق بعد 20 يومًا

الاقتصاد - محلي

فرق الطوارئ في "ديم" تعيد إمدادات المياه إلى شمال وجنوب الشرقية

الاقتصاد - محلي

رئيس "جمعية المحامين" لـ"الرؤية": "فك كربة" تنجح في الإفراج عن 330 معسرًا

المحليات - أخبار

السنيدي يبحث مع ممثلي المجمعات التجارية آليات زيادة الترويج للمنتجات العمانية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة