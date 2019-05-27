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براءة

الإثنين 27 مايو 2019 09:59 ص بتوقيت مسقط

براءة

 

 

فايز صادق | مصر

 

قلت مريضٌ بكِ

قالت منك مرضتُ

بالأمس اشتقتُ

وعانيت وبحتُ

حلمتُ بأنك تختالين

على صفحات الغيم

كظلِّ يمامةْ

وتخطين على أجنحة الوجد

بلونٍ أحمر في شفتيك علامةْ

فتقرُّ الرِّيح

وإذ يتوسد موج البحر

 غروب الشمس

ينام الطير على أغصان غمامة

 فإذا ما جنَّ الليل

وشف الوجد أراكِ

تقيمين طقوس الشوق قيامةْ

وعند الفجر وفي غبش الضوء

يبث النجم

 إلى أشرعة الصبح غرامهْ

 فيمرُّ هواكِ

يداعب قلبي كالأنسام

يفيض النبض

ويرسم من ألوان الطيف

بروجا كلاحلام

ويعيد مدائن أثكلها التاريخ

فجنحت تسأل عن ماضيها

في أروقةٍ للعشاق

تلاشت من ذاكرة الأيام

وتخضب وجه البدر حياءا

حين تكشَّف في عينيكِ

شعاع الشوق وهام

فدعيني

كي أهديكِ قصيدة حبٍ

فرت من قفصٍ ذهبيٍّ

تبحث عن صكِّ براءتها

بين الأنسام

 

 

 

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