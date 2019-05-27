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والي العوابي يستعرض المشاريع المتنافسة في "شهر البلديات"

الإثنين 27 مايو 2019 09:40 ص بتوقيت مسقط

والي العوابي يستعرض المشاريع المتنافسة في "شهر البلديات"

العوابي - العمانية

عقدت اللجنة الرئيسية لفعاليات شهر البلديات وموارد المياه لعام 2019م، بولاية العوابي بمُحافظة جنوب الباطنة أمس اجتماعاً لها برئاسة سعادة الشيخ حمد بن سيف الجساسي والي العوابي رئيس اللجنة.

وتمَّ خلال الاجتماع استعراض المشاريع الخدمية والأنشطة الحيوية والتوعوية المقترح تنفيذها بالولاية لمنافسات هذا الشهر والذي سيقام تحت شعار "جهود متواصلة وتنمية مستدامة"، وذلك حسب عناصر التقييم المتاحة حيث تم مناقشة مدى جدواها وما ستقدمه من خدمات لأفراد المجتمع. وشهد الاجتماع تحديد الأعمال التي ستقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف سرعة إنجاز الأعمال والأنشطة التي سيتم إقامتها وتنفيذها من أجل تحقيق أهداف الشهر.

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