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بلدية أدم تكثف الرقابة الصحية على المطاعم والمحلات خلال رمضان

الإثنين 27 مايو 2019 09:40 ص بتوقيت مسقط

بلدية أدم تكثف الرقابة الصحية على المطاعم والمحلات خلال رمضان

أدم- محفوظ الشيباني

كثفت بلدية أدم حملتها الرقابية في المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية لمتابعة مدى التزامها بالمعايير الصحية والسلامة العامة للغذاء، وذلك بهدف الحرص على سلامة وصحة المستهلكين نظرا لنشاط الحركة التجارية وازدياد القوة الشرائية خلال شهر رمضان المبارك.

ونفذت فرق التفتيش الخاصة زيارات ميدانية بشكل منتظم تمَّ خلالها تشديد الرقابة الصحية وإصدار المُخالفات بحق المُخالفين. وقام قسم التوعية والإعلام بالبلدية بتوزيع المطويات والإرشادات الصحية على أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية حول سلامة الغذاء وطرق حفظها.

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